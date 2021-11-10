Масштабна пожежа на Дніпротеровщині. У Кам'янському загорілися одразу магазин, ломбард, кафе та секонд-хенд. Вогонь за лічені хвилини охопив понад 700 квадратних метрів площі. Більше ніж дві години з полум'ям боролися з пів сотні рятувальників. Жертв та постраждалих немає.

Володимир Ярема, начальник Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області:

Пожежею знищено кафе, секонд-хенд, магазин непродовольчих товарів та ломбард. Що стало причиною цієї пожежі - будуть з'ясовувати правоохоронні органи.