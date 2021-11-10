У Кам'янському загорілися одразу чотири заклади [ Редактировать ]
Масштабна пожежа на Дніпротеровщині. У Кам'янському загорілися одразу магазин, ломбард, кафе та секонд-хенд. Вогонь за лічені хвилини охопив понад 700 квадратних метрів площі. Більше ніж дві години з полум'ям боролися з пів сотні рятувальників. Жертв та постраждалих немає.
Володимир Ярема, начальник Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області:
Пожежею знищено кафе, секонд-хенд, магазин непродовольчих товарів та ломбард. Що стало причиною цієї пожежі - будуть з'ясовувати правоохоронні органи.
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