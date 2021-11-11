Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців й закликав їх вакцинуватися. Як зазначив глава держави, за дві доби країна втратила вдесятеро більше громадян, ніж за два роки війни. І більшість із тих, хто хворіє та помирає від ковіду, невакциновані. Нині медична система країни здатна робити майже 400 тисяч щеплень за добу, і для цього в Україні є понад 10 мільйонів доз вакцин.

Володимир Зеленський, президент України: