Елтон Джон отримав орден "Кавалерів пошани" Великої Британії [ Редактировать ]
Музикант Елтон Джон отримав орден "Кавалерів пошани" Великої Британії. Урочиста церемонія відбулась у Віндзорському замку. Вручав нагороду сам принц Уельський. Орден Елтон Джон отримав за свою музичну творчість, що триває вже протягом п'яти десятиліть, а також за благодійну діяльність. Співак допомагає збирати кошти на боротьбу зі СНІДом. Орден "Кавалерів пошани" у 1917 році заснував Георг П'ятий - на знак визнання заслуг державного значення.
Елтон Джон, музикант:
Ми хочемо спробувати покласти край СНІДу до 2030 року. Це можливо. Тому, коли я перестану гастролювати, присвячу цьому весь час. З 1991 року ми зібрали понад пів мільярда доларів. Думаю, це непогано для невеликої організації.
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Це тепер поєднанням народної музики та панк-року нікого не здивуєш. А у 90-х вони стали першими у Сполученому Королівстві.
Тут зберігають картини епохи Середньовіччя та раннього Відродження. Серед них - роботи Сезанна, Ван Гога та Мане.
Опираться за трость 74-летнему Элтону Джону приходится после того, как он повредил бедро минувшим летом. Из-за травмы артист был вынужден отменить европейскую часть своего прощального тура
Полотно написане 1982 року в Італії. У цей час неоекспресіоніст Баскія був на піку популярності. До того уславився своїми вуличними графіті.
За кругленьку суму з молотка пішло полотно "Провина золотих зубів", написане 1982-го року в Італії. У цей час неоекспресіоніст Баскія був на піку популярності.