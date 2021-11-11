Музикант Елтон Джон отримав орден "Кавалерів пошани" Великої Британії. Урочиста церемонія відбулась у Віндзорському замку. Вручав нагороду сам принц Уельський. Орден Елтон Джон отримав за свою музичну творчість, що триває вже протягом п'яти десятиліть, а також за благодійну діяльність. Співак допомагає збирати кошти на боротьбу зі СНІДом. Орден "Кавалерів пошани" у 1917 році заснував Георг П'ятий - на знак визнання заслуг державного значення.

Елтон Джон, музикант: