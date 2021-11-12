День холостяка, аналог "чорної п'ятниці", святкують нині в Китаї. Цілий тиждень магазини пропонували покупцям мегазнижки. Та найбільше такій події тішаться власники інтернет-майданчиків. Чому - дивіться далі.

Ось так цифра за цифрою зростає прибуток магазинів Китаю. Всесвітній день шопінгу відбувся в усіх куточках світу, та в Піднебесній - масштаби торгів приголомшують. Розпродаж тут влаштовують до Дня холостяка вже понад 10 років. Така подія на кшталт американської "чорної п'ятниці". Цього дня в магазинах - значні знижки, особливо на онлайн-майданчиках.

Ян Чжені, співробітник банку:

День холостяка - лише раз на рік. Чому б не скористатися цією нагодою й не потішити себе новими покупками?

Спочатку розпродаж тривав лише один день, а тепер великі знижки діють протягом тижня. Щороку в таких акціях беруть участь понад 290 тисяч брендів та більше ніж 900 мільйонів покупців. З кожним сезоном прибуток інтернет-магазинів лише зростає. Так, торік дві найбільші китайські онлайн-платформи спільно зафіксували транзакцій на 115 мільярдів доларів протягом одинадцяти днів торгів, і це попри пандемію Covid-19. А цієї осені очікують іще більше.

Ван Джиннань, куратор служби доставки:

Цього року відправлень на 50 відсотків більше, ніж минулого. Кількість замовлень у перший день знижок така сама, як і торік у пік продажу.

Інтернет-майданчик "Алібаба" минулого року у піковий період дії акцій опрацьовував понад пів мільйона замовлень за секунду. Усього за день 11 листопада компанія надіслала чотири мільярди посилок. Одяг, косметика, товари для дому, побутова техніка, харчові продукти та напої - мають найбільший попит серед покупців.

Джі Бін, працівник служби доставки:

У звичайний день ми йдемо на роботу о шостій чи сьомій годині ранку, а закінчуємо близько восьмої вечора. У період знижок графік змінюється. Тоді я починаю сортувати посилки о четвертій ранку, а лягаю спати опівночі. Немає часу навіть поїсти.

І тоді як для одних День холостяка - можливість зробити вигідні покупки, для інших - це все ж таки шанс позбутися "холостяцького звання". Молодь влаштовує вечірки, святкові обіди з друзями й побачення наосліп. Китайці вважають, що саме цей день - найсприятливіший для нових знайомств.