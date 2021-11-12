Под Сумами мужчину оштрафовали на 17 тысяч: что произошло [ Редактировать ]
В Сумской области суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен, который, не смотря на карантинные требования, вышел на улицу без паспорта. Такая информация была опубликована в Едином реестре досудебных расследований.
Инцидент произошел в населенном пункте Хмелев, который находится в Роменском районе. 1 ноября мужчину остановили правоохранители с просьбой предоставить документ удостоверяющий личность, однако он его при себе не имел. Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить штраф, при этом у него есть 10 дней, чтобы обжаловать решение.
Отмечается, что согласно карантинному постановлению Кабмина, украинцам запрещено находиться на улице без одного из этих документов:
- Удостоверяющих личность,
- Подтверждающих гражданство или специальный статус;
- Удостоверения о взятии на учет бездомного лица;
- Справки об обращении за защитой в Украине.
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Кроме того, Черкасская область перешла в "красную" зону карантина. Новые, более строгие ограничения начали действовать на территории области, пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о выздоровлении запрещенно.
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