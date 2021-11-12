Другий пішов. В Україні автивно крокує велика приватизація, і сьогодні з молотка пустили ще один завод - "Електронмаш". В свій час саме тут розроблялися перші вітчизняні комп'ютери, а нині від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни та величезні борги.

І сьогодні завод купили. До того ж, конкуренція була чимала, за право власності змагались понад два десятки бізнесменів. І вторгувала держава значно більше, ніж розраховувала. Василь Богайчик розкаже докладніше.

Легендарний київський завод "Електронмаш" пустили з молотка. Підприємство сьогодні продали за 970 мільйонів гривень. Це на 14 разів дорожче від стартового лоту. А змагалися за нього понад два десятки бізнесменів. Кому ж дісталася "легенда"? І які плани в інвестора на землю? Василь Богайчик спостерігав за торгами і готовий розказати докладніше.

Три раунди і три години торгів. І ось лот - легендарний завод "Електронмарш" - йде із молотка. Бізнесмен із Нікополя Олег Піченевський, який займається продажем нерухомості і веде юридичну практику, дав найбільшу суму - 970 мільйонів гривень. Це лише на 10 гривень більше, ніж запропонував інший учасник.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України:

Приватизація - це нове життя активів приватизації, це подолання корупції і це новий розвиток території. Фонд Держмайна передає державні підприємства, які за 30 років доведені до такого стану… підприємство "Електронмаш" вже з 10.000 співробітників там залишилося працювати 139.

Новий власник заводу має тепер виконати декілька головних умов - погасити борги підприємства. А це понад 900 мільйонів гривень. Ціна заводу! І розрахуватися з працівниками - це ще плюс 5 з половиною мільйонів гривень. Як використає територію заводу бізнесмен - поки що невідомо. Розпитати його можливості не було. Оскільки торги відбувалися онлайн.

Володимир Чорний, головний технолог підприємства "Електронмаш":

У нас торік підприємство платило усі податки, усі зарплати. Людей ми не звільнили, відправили на карантин - це 2/3 робочого часу. На сьогоднішній момент виробляються різні деталі механічного виробництва, де працює понад 50 чоловік - це замовлення різних механічних деталей, їх обробка і покриття.

Свого часу завод "Електронмаш" був лідером із виробництва електронно-обчислювальних машин. Загальна площа підприємства - понад 100 тисяч квадратних метрів. Це 37 будівель, три земельні ділянки та 7 об'єктів, зданих у оренду. Кілька тижнів тому із молотка так само пішов київський заводу "Більшовик". Його продали за мільярд 429 тисяч гривень. До кінця року у Фонді держмайна планують реалізувати ще декілька об'єктів: Об'єднану гірничо-хімічну компанію, "Президент Готель" і порт "Усть-Дунайськ".