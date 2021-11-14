Пік - пандемії. Цього тижня майже щодня фіксують понад 20 тисяч хворих. І - сотні померлих.

У вівторок - була рекордна кількість: 833 смерті... "Червоних" регіонів уже 18. І там - пропуском у необмежене локдауном життя є ковід-сертифікат. І саме тому активізувалися продавці підробок. Мало не щодня правоохоронці викривають нові турфірми й лікарів, які продають фальшиві сертифікати та ПЛР-тести.

А вакциноскептиків почали масово відсторонювати від праці. Навіть - у поліції. Лише цього тижня усунули від роботи понад 400 нещеплених правоохоронців. І як наслідок - імунізованих українців щодня більшає. Вже вакциновані понад 12 мільйонів громадян, з них майже дев'ять мільйонів - двома дозами. Не зупинятися на цьому - закликав людей і президент.

Володимир Зеленський, президент України: