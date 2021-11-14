Президент Зеленський нагадав українцям про важливість вакцинування від ковіду [ Редактировать ]
Пік - пандемії. Цього тижня майже щодня фіксують понад 20 тисяч хворих. І - сотні померлих.
У вівторок - була рекордна кількість: 833 смерті... "Червоних" регіонів уже 18. І там - пропуском у необмежене локдауном життя є ковід-сертифікат. І саме тому активізувалися продавці підробок. Мало не щодня правоохоронці викривають нові турфірми й лікарів, які продають фальшиві сертифікати та ПЛР-тести.
А вакциноскептиків почали масово відсторонювати від праці. Навіть - у поліції. Лише цього тижня усунули від роботи понад 400 нещеплених правоохоронців. І як наслідок - імунізованих українців щодня більшає. Вже вакциновані понад 12 мільйонів громадян, з них майже дев'ять мільйонів - двома дозами. Не зупинятися на цьому - закликав людей і президент.
Володимир Зеленський, президент України:
Що об'єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони не вакциновані. Що об'єднувало вчора більшість померлих від ковіду в Україні? Всі вони були не вакциновані. Скільки людей зробили в Європі вже два щеплення? 65%. Скільки людей в Україні не зробили жодного? 65% населення. Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби ці 40 млн не перетворились на 20? Всі вони будуть вакциновані.
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