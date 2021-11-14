Автомобіль - і засіб пересування, і... таки розкіш. Сьогоднішні реалії - ставлять під сумнів знамениту цитату з Ільфа і Петрова. Бо хоча й машина зараз є майже в кожній сім'ї, її утримання щороку дорожчає!

Чому так? Мій колега-автомобіліст Олександр Васильченко - вирішив на власному прикладі показати, скільки коштує обслуговування машини за рік.

Дев'ять днів за рік. Або 45 хвилин щодня. Саме стільки, за інформацією київської мерії, доводиться стояти в заторах столичним водіям. Але новоспечених кермувальників це не лякає. Щороку автівок на дорогах дедалі більше. Лише у Києві їх уже понад мільйон. І кожну треба заправити, регулярно перевіряти на СТО, а ще двічі на рік перевзувати... (і це за умови, що вдасться уникнути "цвяха й жезла"). То скільки ж в середньому обходиться обслуговування авто? І чи можна заощадити?

Столичний авторинок. Сюди вживані автівки везуть з усієї України та з-за кордону. Машини тут довго не застоюються.

Олександр Васильченко, кореспондент:

На роботу, або ж дітей у школу, На дачу, або кудись на відпочинок. Найдешевший автомобіль, або преміум класу. Варіантів безліч на любий смак і гаманець.

Віктор разом з продавцем заглядає під капот щойно придбаного автомобіля. Каже, не авто, а казка.

Віктор, автовласник:

Завжди їздив на жигулях. Вони мене вже замучили, добили до ручки. То хочеться щось краще купити.

Втім на автомобільну мрію гроші всією родиною довелось збирати не один рік.

Віктор, автовласник:

Хіба з нашими зарплатами швидко збереш? Років п'ять чи шість збирав.

Але, запевняє Віктор, купити автівку зараз не проблема.

Віктор, автовласник:

Подивіться он які автомобілі, вокруг, значить у людей гроші є.

Анатолій торгує машинами більше як 20 років. Зараз готує на продаж ось цей позашляховик. Запевняє, віддасть швидко, бо ціна приємна.

Є попит? - Якщо машина хороша, то завжди є попит. Є ті, що шукають до 8-7 тисяч, є ті що до 15, є ті що без обмежень. Різні є. Так не можна сказать. Те що побіднішали українці видно, добре.

Інша ситуація з новими автівками. У Всеукраїнській Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів запевняють: за останній рік українці частіше купують машини в автосалонах.

Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів:

Якщо у 2009 році було продано в україні 623 тисячі автомобілів, потім пішло падіння, особливо після подій на сході та анексії Криму. Продажі автомобілів дуже впали. У минулому році, правда, досягли 83 тисячі нових автомобілів. У цьому році буде продано не меньше ніж 100 тисяч.

А все тому, що кредити стали доступнішими та й пандемія підштовхнула торгівлю.

Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів:

В інших умовах вони б могли взяти вживану автівку і потім час від часу її ремонтувати. Поки ремонтуєш, то їздиш громадським транспортом. Зараз дуже багато кажуть, ні, я буду свіжу автівку брати, тому що я не можу собі дозволити тиждень їздити на громадському транспорті, це трохи небезпечно.

Але придбати авто - це лише половина справи. Його треба щонайменше раз на рік обслуговувати. І тут на водіїв чекають несподіванки.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Знову загорівся "чек енджин", Це означає, що щось не так з двигуном. Спробую сам розібратися. У сучасних машинах все зроблено так що підлізти, або зробити - все дуже вкрай складно. Краще цю роботу довірити фахівцям.

Найдорожчий варіант - офіційна станція обслуговування. Дешевший - приватне СТО. А найдоступніший - гараж у місцевих майстрів.

Відправляюсь на звичайну станцію техобслуговування.

- Що у вас трапилося? - Загорівся "чек енджин", можливо щось з електронікою, або з двигуном і щось там торохтить справа у мене. - Ну комп'ютерну діагностику треба зробити і зараз піднімемо подивимось.

Півгодинна діагностика, і прайс з обсягом роботи готовий.

Виявили передні колодки - ізнос дуже великий, там залишилося 15 відсотків. Пружини задні потребують заміни ну і потрібно зробити заміну всіх рідин, масло у двигуні, обслужити автомобіль. По вартості це все з роботою орієнтовно в районі 5 - 5,5 тисяч

Утім можна заощадити. Замість оригінальних запчастин - придбати дешевші замінники.

Михайло Яхшиян, власник станції технічного обслуговування:

А ще двічі на рік авто треба перевзувати - у зимову, або літню гуму. І це щоразу в середньому 600-800 гривень. Якщо ж купувати нові колеса, ціни цьогоріч теж кусаються.

Михайло, продавець:

Ну єслі взяти українську - чотири тисячі комплект буде. А якщо Європейську? - То там вже 1200-1300, це буде, значить 4800, чи 5000.

А ще автівку необхідно заправляти. На місяць, з помірною їздою, на бензин йде не менше як три тисячі гривень.

Та й ціни на пальне зростають чи не щотижня і вже догнали європейські. Зараз літр 95-го продають в середньому за 32 гривні. Але найбільший ціновий рекорд встановив газ: тут літр уже перевалив за 19 гривень.

Ужасная цена, цена выросла, это трагично. Мы не понимаем, как формируется. За счет чего она выростает. Не ясно, абсолютно.

Та це лякає не всіх.

- Як вам ціни на бензин? - На бензин? А я не дивлюсь на ціни.

Підбиваючи кошторис, обслуговування вживаної автівки середнього класу на рік обійдеться не менш як 10-15 тисяч гривень. Стільки ж і два комплекти гуми. Додаємо мінімум 40 тисяч гривень на заправку. І за найскромнішими підрахунками - це 70 тисяч гривень на рік. І ми ще не додавали штрафи за порушення ПДР. Цьогоріч вони піднялися утричі.

Це засіб пересування, але з таким станом, як у нас, то це напевно розкіш.

От сьогодні це вже стає розкішшю.