Талібан влаштував військовий парад [ Редактировать ]
Таліби влаштували військовий парад у Кабулі. І показали на ньому захоплену американську та російську техніку. Парад провели з нагоди завершення навчання 250-ти солдатів.
Вулицями міста проїхала колона з десятків американських броньованих машин, у небі їх супроводжували російські гелікоптери, а солдати марширували з гвинтівками виробництва США.
Більшість озброєння, яке зараз використовують ісламісти, Вашингтон надав попередній владі Афганістану для боротьби саме з Талібаном.
по теме
Двоє людей загинули, 10 поранені. Бойовикам не сподобалася музика під час святкування.
Двоє людей загинули, 10 поранені. Бойовикам не сподобалася музика під час святкування.
Водночас у ЄС наголошують - відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. У країні стрімко погіршується економічна ситуація.
Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів.
Про це заявив речник установи Джон Кірбі.