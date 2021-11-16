Війну нелегальному бізнесу оголосили у Дніпрі. Йдеться про підприємців, які облаштували в прибережній зоні Дніпра причали для яхт, елінги, кафе - і водночас не мають жодних дозвільних документів. А отже, міський бюджет не отримує ані копійки. Як борються з ділками? Бачила Олена Мендалюк.

Одна з візитівок Дніпра - найдовша набережна в Європі. Це місце уподобали не лише городяни та гості міста, а й комерсанти. Кафе тут - уздовж усього берега. Та не всі працюють законно. Тому перевірити документи взялися міські чиновники. Й одразу виявили порушників. За однією адресою зареєстровано два кафе - і жодне не має дозвільних документів.

Володимир Маслюк, начальник відділу інформації та моніторингу земель управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міськради:

Відсутній договір оренди землі зазначеної ділянки. Також відсутній проєкт землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони річки, бо кафе знаходиться біля річки Дніпро.

До інспекторів виходить адвокат зі стосами паперів. Лариса Богда розказує: кафе працює ще від початку двохтисячних, землевпорядні документи є, але не усі. Що ж до оренди, то зараз цим займаються.

Водоохранная зона оформлена. 2005 год. Правильно? - Да! - Сегодня уже 2021. Водоохранная зона дается на всю жизнь.

Лариса Богда, адвокат:

Что касательно договора аренды земли, он действительно закончился, но сейчас он находится на стадии оформления.

Та попри запевнення юриста, спеціалісти управління земельних відносин виписали попередження. Адже документи погоджені більше ніж 10 років тому і мають бути переоформлені. Якщо папери не поновлять - кафе знесуть. А ось ці Елінги - вже ніщо не врятує.

Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради:

Незаконность этих сооружений, первое, у них землеотвода, без которого нельзя начать строительство. У них разрешение на начало строительства, у них ввода в эксплуатацию. Они полностью построены на берегу Днепра без единого на то документа.

За останні кілька років комерсанти звели тут понад двадцять ось таких незаконних Елінгів. Хтось використовує їх як будинок для відпочинку, хтось - як приватну станцію для човнів.

Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради:

Сейчас права собственности на этот объект в процессе отмены. На эти 20 объектов. И остался последний этап - это выведение данных объектов из реестра прав собственности, после чего мы сможем открыть доступ к реке в этом месте.

Інспектори з питань благоустрою вже проконтролювали понад 80 об'єктів, розташованих на набережній. І майже кожен із них має проблеми або із землевідведенням, або з правом власності. Тож перевірки вирішили продовжити.