Коли в декреті - чоловік, а у великій політиці - жінка. У Києві сьогодні говорили про гендерну рівність. Як руйнувати стереотипи - радились урядовці, депутати та громадські активісти. А очолила дискусію - перша леді Олена Зеленська. Усе чула Ірина Розова.

В суспільстві дійсно існує багато стереотипів, але зараз вони себе вичерпують.

Сергій Багаліка - відомий на всю Україну "поліцейський у декреті". Світлинами про догляд за однорічним сином майже щодня ділиться в соцмережах. Ще до народження дитини разом із дружиною вирішили: краще для родини, якщо на паузу свою роботу поставить батько.

Сергій Багаліка, батько "у декреті":

Моя дружина заробляє трішки більше коштів, мені не соромно і я впевнений, що усю цю хатню роботу, доглядати за дитиною я впевнений, що можу робити абсолютно класно і повноцінно, тому ми вирішили, що у відпустку по догляду за дитиною піду саме я.

Піти у відпустку по догляду за дитиною офіційно в Сергія вийшло не одразу через бюрократичні перепони. Деякий час чоловік сидів удома коштом вихідних та звичайної відпустки. Але все змінив новий закон, який запрацював цього літа.

Сергій Багаліка, батько "у декреті":

І допоміг мені піти у відпустку по догляду за дитиною, тому що з нього прибрали обов'язковість подання з місця роботи мами довідку про те, що вона не пішла у відпустку по догляду за дитиною, тому що моя дружина самозайнята особа, вона підприємець і таку довідку вона не могла знайти, але закон це змінив.

А от що не змінилося, так це ментальність роботодавців, зізнається Сергій.

Сергій Багаліка, батько "у декреті":

Тому що вони не розуміють, що закон визнає - чоловік і жінка рівні й нікому вже цю довідку не потрібно. Мені пощастило, що мій роботодавець усе зрозумів, але я зіштовхувався із тими людьми, які казали що від них досі вимагають якусь довідку для того, щоб зрозуміти хто пішов у відпустку мамо чи тато і двоє людей не пішли у відпустку по догляду за дитиною.

Тему гендерного рівноправ'я ще минулого року порушила перша леді - Олена Зеленська. Каже - від дискримінації найбільше потерпають жінки: отримують меншу зарплату, рідше стають керівниками та частіше жертвами домашнього насильства.

Олена Зеленська, перша леді України:

І кожна четверта співгромадянка не розповідає про це нікому, тому що і мама, і бабуся терпіли. І це знову наші традиції, я вважаю, що ця недооцінена людина важлива, і впевнена і це чудово, що так вважають багато людей і так вважає багато людей не тільки в Україні. Тому ми і вступили минулого року до міжнародного партнерства Біарріц, яке заснованою країнами великої сімки для того, щоб допомагати одне одній розв'язувати гендерні проблеми.

"Партнерство Біарріц" засновано країнами G7 в однойменному французькому містечку два роки тому. Мета організації - об'єднати зусилля у боротьбі за гендерну рівність. Україна до партнерства приєдналась у 2020 році.

Етьєн де Понсен, посол Франції в Україні:

У Парижі Україна взяла на себе зобов'язання щодо трьох основних напрямків: захисту прав жінок, зокрема економічних, боротьби з насильством і просування технологічних та інноваційних рішень для забезпечення гендерної рівності. Ці зобов'язання повністю визнали наші європейські лідери.

Ламати гендерні стереотипи в нашому суспільстві пообіцяли й урядовці. На часі - зменшення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків, розвиток інклюзивного простору, дружнього до маломобільних людей. А ще - рівноправний доступ хлопців і дівчат до освіти, незалежно від вибору професії.