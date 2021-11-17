Руководство Львовской области приняло решение частично ослабить карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Таким образом, 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, однако невакцинированных сотрудников отстранят от работы.

Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов.

Отмечается, что транспортом, двигающимся между городами смогут воспользоваться граждане, имеющие при себе следующие документы:

Сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;

Справка о выздоровлении.

Читайте также, в Киеве усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, ГУ "Госпродпотребслужбы" в г. Киеве.

Кроме того, в "красную" зону карантинных ограничений попадет на этой неделе попадет Винницкая область. столь серьезные ограничения не будут действовать в случае 100% вакцинации от коронавирусной инфекции, также для тех граждан, которые прошли иммунизацию от COVID-19, не будут действовать ограничения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.