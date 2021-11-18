На спеціальній нараді обговорили план дій у разі прориву нелегалів [ Редактировать ]
Українсько-білоруський кордон посилюють. План дій у разі масового прориву нелегалів обговорили на спеціальній нараді: керівників силових і правоохоронних органів та місцевої влади - на Рівненщині. На рубежі збільшують кількість бійців і техніки.
Територію щодня облітають дрони - реальної загрози поки що не бачать. Але про всяк випадок в області готують масштабні навчання за участю усіх силових відомств. Прикордонники кажуть: лісами, де чимало боліт - мігранти навряд чи підуть, тож укріплюють додатковими спорудами проторовані шляхи. А місцевих жителів просять бути пильними.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Ми маємо заспокоїти населення у випадку погіршення ситуації на кордоні - це раз, по-друге, ми маємо запобігти будь-яким панічним настроям наших громадян і просимо громадян про всіх осіб немісцевих, люди знають хто не місцевий, повідомляти поліцію, щоб ми могли в рамках закону перевірити їх документи і встановити законність перебування на території нашої держави.
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