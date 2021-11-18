Українсько-білоруський кордон посилюють. План дій у разі масового прориву нелегалів обговорили на спеціальній нараді: керівників силових і правоохоронних органів та місцевої влади - на Рівненщині. На рубежі збільшують кількість бійців і техніки.

Територію щодня облітають дрони - реальної загрози поки що не бачать. Але про всяк випадок в області готують масштабні навчання за участю усіх силових відомств. Прикордонники кажуть: лісами, де чимало боліт - мігранти навряд чи підуть, тож укріплюють додатковими спорудами проторовані шляхи. А місцевих жителів просять бути пильними.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України: