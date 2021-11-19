У Канаді стався вибух на військовій базі [ Редактировать ]
Ще один вибух пролунав на військовій базі Комокс у Канаді. Рвонуло у казармі після витоку газу.
Споруда частково обвалилася. Поранені десятеро людей. З них чотирьох ушпиталили.
Одного тяжкотравмованого доправили у лікарню гелікоптером.
У приміщенні було малолюдно, бо там тривали ремонтні роботи, - повідомляє телеканал "Сі-Бі-Сі".
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Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу.
Найбільше постраждало місто Меррітт, що неподалік Ванкувера. Місцева річка вийшла з берегів.
Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу.