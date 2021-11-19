Недолугі водії перетворюють Харків на столицю ДТП

Місто широких проспектів, зухвалих мажорів за кермом - і смертельних аварій. Харків. Останні кілька років - саме там стаються найрезонансніші ДТП. Зайцева, Харківський, і ось цього тижня - Лисенко. Чоловік "під кайфом" серед білого дня збив на пішохідному переході двох підлітків, і навіть не пригальмував...