Харківські силовики затримали агента російської спецслужби [ Редактировать ]
Агента російської спецслужби затримали харківські силовики. Шпигун був посадовцем в одній із міськрад області й збирав розвідінформацію про військові об'єкти та українських патріотів. Його кураторів цікавили маршрути переміщення військової техніки та види озброєнь армійців. Отриману інформацію використовували в пропагандистських кампаніях проти України.
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