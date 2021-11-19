А у Великій Британії змушені щепитися усі медпрацівники. Таку вимогу висунула влада. На отримання двох доз захисту відвели час - до квітня. Опісля - невакцинованих не допустять до роботи.

Кому дозволили не імунізуватися і чи призведе це до масових звільнень - дізнавалися наші кореспонденти.

Працівники медичної передової були одними з перших, хто отримав доступ до вакцинації. Це сталося майже рік тому. І нині британські медики вже роблять третє - бустерне щеплення. Наразі 90 відсотків лікарів і медсестер повністю імунізовані. Але цього замало - наполягає британська влада. І запроваджує примусову вакцинацію для медичного персоналу.

Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Нам слід уникати шкоди, якій можна запобігти. Ми повинні захистити наших пацієнтів, наших колег у лікарнях і, звісно, саму систему охорони здоров'я.

Лише дві категорії медиків зможуть відмовитися від вакцинації. Ті, кому це протипоказано з медичних причин, і ті, хто не контактує з пацієнтами віч-на-віч. Решта - має вибір: або щеплення, або звільнення. Логіка уряду така - Ковід становить смертельну загрозу для вразливих пацієнтів у лікарнях. А вакцина зменшує шанси інфікування та поширення вірусу.

Домінік Вілкінсон, професор медичної етики в Оксфордському університеті:

Медпрацівники не повинні думати, що їм погрожують чи несправедливо роблять їх жертвами ситуації через їхні переконання. Адже врешті, якщо вони не хочуть щеплюватися, то ризикують заразити інших, тому їх потрібно або усувати від роботи, або переводити на інші посади. І це аж ніяк не буде дискримінацією чи несправедливим ставленням.

Медичні профспілки попереджають владу - запровадження примусової вакцинації призведе до нестачі персоналу в лікарнях. Навіть сьогодні по всій країні бракує 90 тисяч медиків. І якщо до них додадуться місця нещеплених - галузь чекає катастрофа.

Стюарт Таквуд, медбрат, представник медичної профспілки:

Система охорони здоров'я і так перебуває на кінчику ножа в плані нестачі працівників. І це особливо складно під час пандемії. Ми сподіваємося, що уряд зробить усе можливе, щоб до квітня переконати людей вакцинуватися, і ми не втратимо ще більше співробітників.

В уряді кажуть, примусова імунізація медиків вже має прецеденти. Приміром, усі британські хірурги повинні щеплюватися проти гепатиту В. А вже від завтра без сертифіката вакцинації проти Ковіду до роботи в Англії не допустять працівників будинків для літніх людей.

Не чекаючи вказівок уряду, в багатьох англійських лікарнях уже перерозподіляють невакцинованих співробітників - переводять на посади, де контакти з хворими не передбачені. Імунізація медиків примусова й в інших країнах, зокрема Франції, де від роботи усунули три тисячі медпрацівників.