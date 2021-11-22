Две области Украины выходят из "красной" зоны [ Редактировать ]
Сразу две области Украины покидают "красную" зону карантинных ограничений.
Как заявил на глава Минздрава Виктор Ляшко в Луганской и Львовской области стабилизировались показатели по заражению коронавирусом.
Ляшко рассказал, что в этих регионах третью неделю наблюдается недельный спад количества новых случаев COVID-19 и числа госпитализированных.
"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - заявил он.
Отметим, в Украине за прошлые сутки, 21 ноября, зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 579, медработников – 74).
По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом. На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч.
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