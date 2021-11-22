Президент Болгарії переобрався на другий термін. Про це свідчать дані екзит-полів. За результатами опитувань, чинний глава держави - Румен Радєв - здобув підтримку майже 66 відсотків виборців. Проголосувати на дільниці прийшло менше, ніж половина дорослого населення. Нагадаю, нещодавно Радєв оскандалився через слова про "російський" Крим. У відповідь, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із заявою, де наголосив, що така позиція Радєва шкодить відносинам між країнами.