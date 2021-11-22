Болгари обрали чинного президента на другий термін [ Редактировать ]
Президент Болгарії переобрався на другий термін. Про це свідчать дані екзит-полів. За результатами опитувань, чинний глава держави - Румен Радєв - здобув підтримку майже 66 відсотків виборців. Проголосувати на дільниці прийшло менше, ніж половина дорослого населення. Нагадаю, нещодавно Радєв оскандалився через слова про "російський" Крим. У відповідь, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із заявою, де наголосив, що така позиція Радєва шкодить відносинам між країнами.
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Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства. Во втором туре голосования он набирает около 64% голосов избирателей
Диктатор Данієль Ортега піде на четвертий президентський термін. Він переміг на так званих виборах, які відбулися в країні напередодні. Мовляв, Ортегу буцімто підтримали 75 відсотків виборців.
Він переміг на так званих виборах, які відбулися в країні напередодні. Мовляв, Ортегу буцімто підтримали 75 відсотків виборців.
Серйозних порушень у день виборів поліція не зафіксувала. Одного виборця оштрафували за розірваний бюлетень. А спостерігачі громадянської мережі "Опора" заявили про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях.
Під час оголошення результатів - у лідера перегонів стало на 70 голосів більше. Тож один із кандидатів тепер вимагає перерахунку бюлетенів на цій дільниці.