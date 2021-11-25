В Волынской области произошел вопиющий случай - мужчину заживо закопали в "могиле". Об этом сообщает Нацполиция.

Как выяснилось, у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который был должен ему деньги.

Чтобы "порешать" вопрос, должник обратился к общим знакомым. Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. В дальнейшем вывезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать "могилу" и забросали его землей.

Потерпевшему удалось выбраться из "могилы", которую "фигуранты заставили его выкопать, и обратиться за помощью к полицейским".

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Сейчас он в реанимации, за его жизнь борются медики.

Полиция задержала двух местных жителей 23-х и 30-ти ле, следователи провели обыски и изъяли вещи, подтверждающие преступную деятельность задержанных. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное волынянам может грозить до десяти лет тюрьмы.

Напомним, что недавно в открытый колодец под Киевом упала лошадь. Спасатели спасли скакуна, к счастью он не получил серьезных травм.

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