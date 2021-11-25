Україна може отримати озброєння від Сполучених Штатів та Канади. Йдеться про додаткові військові сили, кораблі та винищувачі. Ресурси країни готові надати нам на тлі інформації про ймовірну загрозу вторгнення Росії. Докази про нарощування ворожих сил на східних кордонах раніше публікували авторитетні ЗМІ. Збільшити бюджет для України пропонують і американські сенатори. Які суми розглядають? Дмитро Анопченко далі.

Допомогу Україні американські конгресмени завжди прописують окремим абзацом у військовому бюджеті США. Документ ключовий, тож після затвердження ніхто вже не зможе цей пункт проігнорувати і не візьметься вносити поправки, аби щось урізати. У такому кошторисі на 2022 рік попередньо планували виділити для України 300 мільйонів доларів, утім, тепер конгресмени пропонують цю суму збільшити.

Авторитетні сенатори - республіканець з Огайо Роб Портман і демократка від Нью-Гемпшира Джин Шахін - пропонують додати ще 50 мільйонів доларів для України, тобто зафіксувати безпекову допомогу Києву на рівні 350 мільйонів доларів. І це безпрецедентно, адже зазвичай виділяли 200 - максимум 250 мільйонів, тобто збільшення може бути майже вполовину.

Ці гроші мають спрямувати на озброєння. У військовому бюджеті США ніколи не зазначають, на яке саме (це вже погоджують військові), утім - є рядок, де дається дозвіл витрачати кошти на летальні засоби. І мінімальний "поріг" конгресмени пропонують збільшити із сімдесяти п'яти - до ста двадцяти п'яти мільйонів доларів. Указують і джерело, звідки ці додаткові кошти можна взяти. А саме - з тієї суми, яку резервували для підтримки сил безпеки в Афганістані.

Співавтор цих поправок, Роб Портман, також закликає Адміністрацію Байдена вже зараз, не очікуючи затвердження військового бюджету, надати Україні системи протиповітряної оборони і протитанкові системи як додаткову допомогу. Цю тему коментували сьогодні й у Києві.

Міністр закордонних справ підбив підсумки року поточного.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги США у 2021р. вже склав понад 130 мільйонів доларів. Особливо важливо, що США надають українській армії високотехнологічне обладнання, яке не виробляється національним оборонним комплексом, або є критичним.

Дмитро Кулеба повідомив і подробиці щодо катерів типу "Айленд", які Штати передають Україні, щоб патрулювати акваторію Чорного моря. Два судна буквально днями вже надійшли, п'ятий корабель такого типу зараз готують, аби передати Україні.

А щодо додаткового фінансування, яке пропонують нині сенатори, то за розмовами в конгресових кулуарах, у разі, якщо Сенат внесе його у фінальний варіант військового бюджету США, Україна збирається витратити ці гроші на засоби протиповітряної оборони, це наступного року буде одним з головних напрямів військових закупівель.