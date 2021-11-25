Генетична експертиза показала водія відомої "Інфініті" [ Редактировать ]
Мати неповнолітнього Миколи Харківського, який за кермом "Інфініті" скоїв смертельну ДТП у Харкові, дала перші свідчення. За інформацією прокурора Харківщини, жінка днями повернулась з-за кордону і зустрілася зі слідчим. Подробиць розмови правоохоронці не розкривають.
Та кажуть, що за місяць-два справу передадуть до суду. Ще тривають деякі експертизи. Зокрема, генетична вже показала, що за кермом був саме Микола Харківський.
Нагадаю, 26 жовтня в Харкові на проспекті Гагаріна "Інфініті" на швидкості понад 180 кілометрів на годину, на червоне світло - влетіла у "Шевроле". Водій останнього загинув на місці. Ще троє пасажирів постраждали. Спершу Микола Харківський свою провину не визнавав.
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