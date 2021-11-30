Постраждалі - притомні, але що саме з ними сталося - не пам'ятають.

У лікарні - четверо працівників Бурштинської ТЕС, що на Івано-Франківщині. Напередодні там на одному з котлів розірвалася труба і стався викид пари. Яка ситуація на підприємстві зараз? Та чи вплине це на забезпечення регіону теплом і світлом? З'ясовували наші кореспонденти.

На Бурштинській ТЕС рвонула труба в сьомому енергоблоці. З котла вирвалася хмара гарячої газопарової суміші. Постраждали четверо працівників. Двох із глибокими опіками доправили до обласної лікарні. Наразі вони в реанімації в тяжкому стані.

Іванна Васкул, завідувачка відділення невідкладної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:

В одного пацієнта є 30 процентів ураження й опік дихальних шляхів, в іншого є 60 процентів ураження. Лице, руки, і верхня частина тіла.

Постраждалі - притомні, але що саме з ними сталося - не пам'ятають.

Іванна Васкул, завідувачка відділення невідкладної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:

Просто він каже, що був вибух. І все. І більше нічого такого. Ми не знаємо чим опік цей, там тяжко сказати. Або парою, сказати точно - чи вогнем, чи парою.

Ще двох працівників із меншими опіками - привезли до лікарні в Бурштині. Їхній стан - середньої тяжкості. На самій ТЕС вже заявили, що всі витрати на лікування постраждалих працівників - підприємство бере на себе.

Водночас на теплостанції - цілу ніч ліквідовували аварію. В трубі котла утворилася діра діаметром шість сантиметрів. Сьомий енергоблок відразу вивели з експлуатації. Натомість задіяли четвертий. Та не встигли підприємці оговтатися від вибуху, як сталася інша надзвичайна подія - о четвертій ранку спалахнула покрівля у восьмому енергоблоці. Площа пожежі була незначна - кілька квадратних метрів. Тож працівники загасили її самотужки, ще до приїзду вогнеборців. Уже відомо, що зайнялися електричні кабелі під дахом покрівлі.

Ільдар Салєєв, генеральний директор "ДТЕК Енерго":

Тление, которое возникло на энергблоке №8, находящемся рядом. Я бы не называл это "взрыв", это резкий выброс газов и горящей угольной пыли.

Причину та обставини інциденту - наразі з'ясовують.

Роман Смага, заступник начальника управління Держпраці в Івано-Франківській області:

До 15 днів буде розслідування і будуть повністю описані причини.

Енергетики водночас запевняють - ситуація стабільна. ТЕС працює в штатному режимі.

Ільдар Салєєв, генеральний директор "ДТЕК Енерго":

На сегодняшний день в бурштынской станции в работе восемь энергоблоков, они несут нагрузку более 1000 Мегават и полностью обеспечивают график по производству электроенергии для бурштынской теплоелектростанции. Никаких октлючений ни тепла, ни электроенергии не было. И никаких отключений не планируется.

На станції працюють експерти та надзвичайники, які мають з'ясувати причини аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею - порушення правил під час виконання робіт підвищеної небезпеки.