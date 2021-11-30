Вибух на Бурштинській ТЕС: яка ситуація на підприємстві [ Редактировать ]
У лікарні - четверо працівників Бурштинської ТЕС, що на Івано-Франківщині. Напередодні там на одному з котлів розірвалася труба і стався викид пари. Яка ситуація на підприємстві зараз? Та чи вплине це на забезпечення регіону теплом і світлом? З'ясовували наші кореспонденти.
На Бурштинській ТЕС рвонула труба в сьомому енергоблоці. З котла вирвалася хмара гарячої газопарової суміші. Постраждали четверо працівників. Двох із глибокими опіками доправили до обласної лікарні. Наразі вони в реанімації в тяжкому стані.
Іванна Васкул, завідувачка відділення невідкладної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:
В одного пацієнта є 30 процентів ураження й опік дихальних шляхів, в іншого є 60 процентів ураження. Лице, руки, і верхня частина тіла.
Постраждалі - притомні, але що саме з ними сталося - не пам'ятають.
Іванна Васкул, завідувачка відділення невідкладної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:
Просто він каже, що був вибух. І все. І більше нічого такого. Ми не знаємо чим опік цей, там тяжко сказати. Або парою, сказати точно - чи вогнем, чи парою.
Ще двох працівників із меншими опіками - привезли до лікарні в Бурштині. Їхній стан - середньої тяжкості. На самій ТЕС вже заявили, що всі витрати на лікування постраждалих працівників - підприємство бере на себе.
Водночас на теплостанції - цілу ніч ліквідовували аварію. В трубі котла утворилася діра діаметром шість сантиметрів. Сьомий енергоблок відразу вивели з експлуатації. Натомість задіяли четвертий. Та не встигли підприємці оговтатися від вибуху, як сталася інша надзвичайна подія - о четвертій ранку спалахнула покрівля у восьмому енергоблоці. Площа пожежі була незначна - кілька квадратних метрів. Тож працівники загасили її самотужки, ще до приїзду вогнеборців. Уже відомо, що зайнялися електричні кабелі під дахом покрівлі.
Ільдар Салєєв, генеральний директор "ДТЕК Енерго":
Тление, которое возникло на энергблоке №8, находящемся рядом. Я бы не называл это "взрыв", это резкий выброс газов и горящей угольной пыли.
Причину та обставини інциденту - наразі з'ясовують.
Роман Смага, заступник начальника управління Держпраці в Івано-Франківській області:
До 15 днів буде розслідування і будуть повністю описані причини.
Енергетики водночас запевняють - ситуація стабільна. ТЕС працює в штатному режимі.
Ільдар Салєєв, генеральний директор "ДТЕК Енерго":
На сегодняшний день в бурштынской станции в работе восемь энергоблоков, они несут нагрузку более 1000 Мегават и полностью обеспечивают график по производству электроенергии для бурштынской теплоелектростанции. Никаких октлючений ни тепла, ни электроенергии не было. И никаких отключений не планируется.
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