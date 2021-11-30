Без тепла та води: на Дніпропетровщині у школах скоротили уроки [ Редактировать ]
Четверту добу без тепла та води жителі Павлограда на Дніпропетровщині. Дитячі садки не приймають вихованців, у школах скоротили уроки. Люди мерзнуть у своїх домівках. Чому місто позбавили вигод цивілізації? З'ясувала Олена Мендалюк.
У Павлограді в садочку - лише працівники. У приміщенні закладу немає ні тепла, ні води. Коли знову коридорами бігатиме малеча - не відомо.
Галина Баклашко, завідувачка ДНЗ №23 "Колобок":
Я думаю, що будуть додаткові повідомлення нам, про поновлення постачання води і ми обов'язково повідомим батьків про те, що ми приймаємо діток.
У школах навчальний процес не припинили, але скоротили уроки. Деякі заклади мають власні запаси води, її намагаються усіляко заощаджувати.
Вікторія Феоктістова, директорка Павлоградської середньої школи №17:
У нас температура повітря в класах 17-18 градусів на першому та 2 поверсі. Трішки холодніше 15-16 було на першому уроці на 3 поверсі. Запас води на сьогодні у нас є. Їдальня працює у повному режимі. Вони прийшли о 5 ранку і все приготували.
Прохолодно і в оселях жителів Павлограда.
Людмила, жителька Павлограда:
Отопления нет, и на 40 лет и тут в центре и воды нет. Ну как - выживаем. Детей маленьких нету, старых людей нет. Ну как - терпимо.
Максим, житель Павлограда:
Свитер, штаны полюбому, дети в теплых спят. Я приехал с работы, вчера вечером, уже вода еле-еле шла, а вот утром ее вообще отключили.
Павлоград залишився без води, бо головного її постачальника відключили від електрики. У міськраді заспокоюють, поточних боргів за спожиту воду місто перед держпідприємством не має, а за попередні роки розраховуються згідно з графіком реструктуризації.
Щодо тепла - то комунальне підприємство справді опинилося у скруті й мусить економити. Бо у місті рано почався опалювальний сезон і ліміти газу, які купували за пільговим тарифом - 8 гривень за кубометр - вичерпані. А щоб заощадити, вирішили опалення у місті тимчасово вимкнути. До того ж сприяє цьому погода.
Олександр Радіонов, перший заступник міського голови Павлограда:
Якщо не дотримуватися лімітів, то ціна газу буде сягати більше 30 грн. Чого немає в тарифі і сплатити її немає змоги у підприємства Теплоенерго міста Павлоград.
Чиновники пояснюють: період без тепла й води врахують у платіжках. І обіцяють все відновити.
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