Коли знову коридорами бігатиме малеча - не відомо.

Четверту добу без тепла та води жителі Павлограда на Дніпропетровщині. Дитячі садки не приймають вихованців, у школах скоротили уроки. Люди мерзнуть у своїх домівках. Чому місто позбавили вигод цивілізації? З'ясувала Олена Мендалюк.

У Павлограді в садочку - лише працівники. У приміщенні закладу немає ні тепла, ні води. Коли знову коридорами бігатиме малеча - не відомо.

Галина Баклашко, завідувачка ДНЗ №23 "Колобок":

Я думаю, що будуть додаткові повідомлення нам, про поновлення постачання води і ми обов'язково повідомим батьків про те, що ми приймаємо діток.

У школах навчальний процес не припинили, але скоротили уроки. Деякі заклади мають власні запаси води, її намагаються усіляко заощаджувати.

Вікторія Феоктістова, директорка Павлоградської середньої школи №17:

У нас температура повітря в класах 17-18 градусів на першому та 2 поверсі. Трішки холодніше 15-16 було на першому уроці на 3 поверсі. Запас води на сьогодні у нас є. Їдальня працює у повному режимі. Вони прийшли о 5 ранку і все приготували.

Прохолодно і в оселях жителів Павлограда.

Людмила, жителька Павлограда:

Отопления нет, и на 40 лет и тут в центре и воды нет. Ну как - выживаем. Детей маленьких нету, старых людей нет. Ну как - терпимо.

Максим, житель Павлограда:

Свитер, штаны полюбому, дети в теплых спят. Я приехал с работы, вчера вечером, уже вода еле-еле шла, а вот утром ее вообще отключили.

Павлоград залишився без води, бо головного її постачальника відключили від електрики. У міськраді заспокоюють, поточних боргів за спожиту воду місто перед держпідприємством не має, а за попередні роки розраховуються згідно з графіком реструктуризації.

Щодо тепла - то комунальне підприємство справді опинилося у скруті й мусить економити. Бо у місті рано почався опалювальний сезон і ліміти газу, які купували за пільговим тарифом - 8 гривень за кубометр - вичерпані. А щоб заощадити, вирішили опалення у місті тимчасово вимкнути. До того ж сприяє цьому погода.

Олександр Радіонов, перший заступник міського голови Павлограда:

Якщо не дотримуватися лімітів, то ціна газу буде сягати більше 30 грн. Чого немає в тарифі і сплатити її немає змоги у підприємства Теплоенерго міста Павлоград.

Чиновники пояснюють: період без тепла й води врахують у платіжках. І обіцяють все відновити.