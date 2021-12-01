19-летний парень был ранен злоумышленником при попытке продать PlayStation 5. Житель округа Харрис, штат Техас, после пулевого ранения сейчас находится в местной больнице.

ABC13 сообщает, что 19-летний парень выставил на продажу свою PlayStation 5 на выходных на одной из популярных площадок по продаже б/у вещей. Злоумышленник, представившись потенциальным покупателем, договорился о встрече с продавцом 28 ноября в 13:30 по местному времени.

"Покупатель" изначально не собирался платить за игровую приставку. Когда продавец пришел на место встречи, его ждала группа вооруженных парней, начавшие стрелять в жертву в попытке завладеть PlayStation 5.

This is horrible, friends. 🙏 A 19-year-old was meeting someone who expressed interest in buying a PlayStation 5 from him and ended up shot in northwest Harris County, deputies said. #abc13 #hounews https://t.co/cwYi5BV09j — Steve Campion (@SteveABC13) 29 ноября 2021 г.

Парень обронил PlayStation 5, попытавшись убежать, но получил ранение в живот. Преступники после пальбы скрылись без игровой приставки. К счастью, пострадавший в этом инциденте выжил и находится в стабильном состоянии.

Причина криминала – дефицит

Из-за глобальной нехватки микросхем электронные устройства, особенно в сегменте развлечений вроде игровых приставок и видеокарт, их стало трудно найти за пределами официальных торговых сетей.

Это породило катастрофический дефицит, как следствие – спекулятивный рост цен. А там, где есть дорогой и востребованный товар, найдутся и преступники, лакомые к чужому добру.

Тотальная нехватка игровых консолей нового поколения от Sony сейчас позволила спекулянтам наживаться на дефиците. Беглый взгляд на eBay показывает, что множество предложений в США оцениваются в 2000 долларов. При этом некоторые продавцы не стесняются ставить ценники в 5000 и даже 20 тысяч долларов за одну PS5.

В Украине ситуация не лучше. Спекулянты тоже перепродают игровые приставки с большой наценкой, доходящей до 30 тысяч гривен.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как реальная стоимость PlayStation 5 оказалась выше в 2,5 раза.