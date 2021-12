19-летний парень был ранен злоумышленником при попытке продать PlayStation 5. Житель округа Харрис, штат Техас, после пулевого ранения сейчас находится в местной больнице.

ABC13 сообщает, что 19-летний парень выставил на продажу свою PlayStation 5 на выходных на одной из популярных площадок по продаже б/у вещей. Злоумышленник, представившись потенциальным покупателем, договорился о встрече с продавцом 28 ноября в 13:30 по местному времени.

"Покупатель" изначально не собирался платить за игровую приставку. Когда продавец пришел на место встречи, его ждала группа вооруженных парней, начавшие стрелять в жертву в попытке завладеть PlayStation 5.

