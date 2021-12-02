В Украине за минувшие сутки, 1 декабря, вакцину от коронавируса получили более 210 тысяч человек, страна приближается к отметке в 25 млн сделанных прививок. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Статистика за сутки

1 декабря от коронавируса было вакцинировано 210 869 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 74 855 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 136 014 человек.

Всего в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 13 543 490 человек.

Из которых получили первую дозу - 13 543 488 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 415 141.

В общем количестве в стране проведено 24 958 629 прививок.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.