Вакцинация в Украине: сколько людей за сутки сделали прививки [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 1 декабря, вакцину от коронавируса получили более 210 тысяч человек, страна приближается к отметке в 25 млн сделанных прививок. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Статистика за сутки
1 декабря от коронавируса было вакцинировано 210 869 человек.
Из которых первую дозу вакцины получили 74 855 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 136 014 человек.
Всего в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 13 543 490 человек.
Из которых получили первую дозу - 13 543 488 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 415 141.
В общем количестве в стране проведено 24 958 629 прививок.
Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.
Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.
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