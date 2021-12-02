Війна на Сході: загинув український армієць [ Редактировать ]
Український армієць загинув цієї ночі на Сході країни. І на ворожій протипіхотній міні на околицях Мар'їнки підірвався мирний житель. Його травми не були смертельними. Загалом за добу противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Зокрема, біля Шумів застосовував 120-ті міномети. Сьогодні зранку ворог поновив обстріли - в напрямку Новолуганського бив з мінометів калібру 82 міліметри. Репортаж з передової - Руслана Смєщука.
Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі - навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій. Окрім того, по сусідніх позиціях періодично гатять ворожі гармати.
"Шева", військовослужбовець Збройних сил України:
ВОГи кидають з підствольника, артилерія збоку працює постійно. С утра до вечора - а так все в штатном режиме - автомати, кулемети. А по нас артою не, бо у нас відстань коротка можуть своїх зачепіть.
Але для малих дистанцій у противника є інша зброя. На цих кадрах українські військовики ліквідовують протипіхотні міни ПОМ-2.
Ці міни ворог закидає за допомогою гранатомета. А потім - чекає на жертву. І саме такими боєприпасами супротивник напередодні засіяв передову.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Вона розкладається і взводиться. Ми почули, одну, другу третю - зрозуміли що нас мінують, нам так 11 штук закинули. Це багато. Нас неодноразово мінували цими мінами російськими, але не так. Зазвичай 5,6. А це прям 11.
Євген показує нам ділянку, куди минулого разу поцілили ворожі ПОМи. Тоді вояків врятував місцевий собака. Ціною власного життя.
Щоб ви понімали, в нас тут літній душ був. Он маленька яма. І вона там прилетіла і стояла. І короче там собака бігла, і зняла її. Загинула собака.
Тож зараз армійці викликали саперів, а собак прив'язали - напровсяк. Чотирилапим це вочевидь не дуже подобається.
А вояки після тривалих дощів радіють першому снігу. Хоч його не багато й насипало.
"Шева", військовослужбовець Збройних сил України:
Тут два дні дощ був - то було трохи печально. А зараз сонечко світить, цей сніжок - настрій піднявся клас!
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Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі - навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій.
Загалом за минулу добу противник двічі порушував режим припинення вогню. Неподалік Авдіївки обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Місто Станиця Луганська. Тут єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно.
Наші армійці кажуть - противник точно знав, що цілить не по військових, адже відстань до лінії фронту там - менше як два кілометри.
Супротивник обстрілював позиції Збройних сил, зокрема, біля Світлодарська, Старогнатівки і Новоолександрівки. Бив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.