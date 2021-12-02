Швидко і майже без обговорень. Депутати - сьогодні ухвалили державний бюджет. І хоча опозиція кошторис не підтримала, бо вважає його несоціальним, голосів у залі таки вистачило.

Тож за якими цифрами ми житимемо наступний рік? Якими будуть зарплати, пенсії та курс долара? І яким відомствам дали найбільше, а на кого - державних щедрот не вистачило? Яна Танчак уже все порахувала.

Не під ялинку. І навіть без бюджетної ночі. На ухвалення кошторису на наступний рік депутатам вистачило трохи більше... години.

Кошторис-2022 в уряді й монобільшості охрестили "бюджетом розвитку та модернізації".

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Пріоритети, які були визначені президентом, Верховною Радою та урядом, збережені. Це зростання зарплат медиків, забезпечення житлом ветеранів АТО, зростання стипендій студентам, збільшення видатків на інклюзивну освіту та безбарʼєрність, продовження цифровізації та підготовка до перепису населення, розвиток інфраструктури, забезпечення потреб сектору оборони.

Основні цифри, за якими житимемо наступний рік такі: ВВП - 3,8 відсотка. Курс долара - не повні 29 гривень. Найбільше грошей спрямують на безпеку та оборону - майже 323 мільярди. Але найбільш фінасово успішним рік буде для медиків - із першого січня їхня мінімальна зарплата - 20 тисяч гривень. Для всіх інших - 6700. З наступного жовтня. Прожитковий мінімум - 2600.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Він має становити за даними Держстату - 4389 грн. А що ми бачимо в бюджеті? А ми бачимо, що не дотягує цей прожитковий мінімум навіть на 44%. Тобто люди отримують мінімальну пенсію, і за неї навіть за даними самої держави проживуть не місяць, а менше ніж половину місяця.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Підвищення мінімальної зарплати на 200 грн за рік. Це на 3%, при інфляції 7%. В цьому бюджеті є збільшення пенсій: мінімальної - на 80 грн, а потім ще на 80. Ну це знущання з людей. Ну як їм жити?

У міністра фінансів - є пояснення, чому так мало.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Не можна кожного року суттєво збільшувати розмір заробітної плати, тому що це впливає певним чином на інфляцію, на споживчий попит. Зараз є помірний ріст мінімальної заробітної плати, який дозволяє забезпечити виконання всіх зобов'язань соціальних.

А де ж розвиток? Розвиток здебільшого президентських ініціатив - у пріоритеті Велике будівництво та цифровізація.

На аеропорти - 3,4 млрд;

Модернізація залізниці - 4,3 млрд;

Житло для ветеранів АТО - 5,5 млрд;

Питна вода - 1 млрд;

Кіно - 1 млрд;

Президентський університет - 400 млн.

Понад чотири мільярди спрямують на аероінфраструктуру та національного авіаперевізника. Трохи менше - на модернізацію залізниці. Обіцяють повністю профінансувати житло для ветеранів ООС. (5,5 мільярдів). Мільярд виділять на поліпшення якості питної води. А що із соціальним блоком? Тут є проблеми:

Леся Забуранна, народний депутат, "Слуга народу":

Викликає сумніви, що вистачить субсидій, тобто обсяг субсидій, який передбачено, він однозначно менший, ніж в цьому році. Я думаю, що ми будемо робити додатковий перерозподіл коштів.

Опозиційні фракції за бюджет не голосували.

Кіра Рудик народний депутат, "Голос":

Ми вважаємо його не збалансованим. Ми вважаємо, його надзвичайно важко буде виконати й він не відповідає викликам, які стоять зараз перед Україною.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми будемо голосувати проти цього бюджету. Тому що є так звані "червоні лінії". На секретаріат, кабінет міністрів збільшили витрати на два мільярди гривень. Антикорупційний суд - там 100 мільйонів гривень плюсом, апарат ради національної безпеки, так званої. Насправді таємна канцелярія - плюс 80 мільйонів гривень в той час, коли молодим сім'ям не додали допомоги. Те, що ми вимагали.

Заклали в кошторисі й виплати для вакцинованих - три мільярди гривень. Ба більше - її почнуть отримувати вже цього року. Бо надвечір нардепи таки підтримали зміни до цьогорічного бюджету - і гроші виділили. Їх можна використати не лише на кіно, спортзал чи подорожі Україною. До переліку додали ще й книжки.