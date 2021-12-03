Смолоскипи та хіти часів НДР. У Німеччині - із військовими почестями - провели з посади Ангелу Меркель. Як відбувалася ця видовищна церемонія і від чого канцлерка пустила сльозу? Тетяна Логунова розкаже.

У дворі Міністерства оборони Німеччини - військовий оркестр та дві сотні обраних гостей. Серед запрошених: родичі й друзі Ангели Меркель та усі міністри, які працювали в її чотирьох урядах, включно з чинним президентом країни. Напередодні пізно ввечері військові Бундесверу урочисто провели канцлерку з посади. Для Меркель - влаштувавши церемонію "велика вечірня зоря"- це найвищий прояв поваги Бундесверу до цивільної особи.

Ангела Меркель, в.о. канцлера Німеччини:

Зараз, коли я стою перед вами, я відчуваю велику вдячність і відданість. Відданість посаді, яку я мала честь займати так багато років. Вдячність за довіру, яку я відчувала.

У короткій промові Меркель подякувала медикам, які рятують хворих на коронавірус, і побажала успіхів своєму наступникові - Олафу Шольцу.

Ангела Меркель, в.о. канцлера Німеччини:

Я бажаю Вам, Олафе, і Вашому уряду фортуни й успіхів. Я переконана: усе вдасться, якщо ми не дамо невдоволенню, заздрості й песимізму взяти над собою гору, а працюватимемо з радістю в серці.

А потім була музика. Військовий оркестр виконав три композиції, які замовила канцлерка. Почали з хіта культовий панк-рок виконавиці Ніни Гаґен. Її пісня "Ти забув кольорову плівку" була шлягером у колишній Німецькій Демократичній Республіці, коли Меркель було 20 років. Ось її уривок з оригіналу.

А ось - ця сама композиція в інтерпретації оркестру Бундесверу. Ангела Меркель ледве стримує сльози. Чи то від спогадів, чи від морозного вітру.

А ще для Меркель зіграли хіт виконавиці із Західної Німеччини Гільдегард Кнеф "Нехай для мене проллється дощ із червоних троянд" і християнський гімн "Великий боже, славимо тебе". Завершилася церемонія маршем зі смолоскипами.

Виконуватиме обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель ще кілька днів. Уже наступного тижня депутати Бундестагу планують затвердити на посаді голови уряду її наступника, соціал-демократа Олафа Шульца. Голосування заплановане на середу, восьме грудня.