У Брюсселі розігнали акції протесту проти карантину [ Редактировать ]
Сльозогінним газом та водометами у Брюсселі розігнали акції протесту проти карантину. Мирний марш незгодних із новими антиковідними обмеженнями переріс у насильство. Коли кількатисячний натовп підійшов до кварталу ЄС, молодики заходилися жбурляти в правоохоронців каміння. Ті - застосували спецзасоби. Через погіршення епідситуації у Європі, уряди багатьох країн посилюють правила карантину та обговорюють обов'язкову вакцинацію. Через це вихідними на протести вийшли жителі Австрії, Нідерландів та Німеччини.
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Через погіршення епідситуації у Європі, уряди багатьох країн посилюють правила карантину та обговорюють обов'язкову вакцинацію. Через це вихідними на протести вийшли жителі Австрії, Нідерландів та Німеччини.
40-какатисячна маніфестація відбулась у Відні. Жителів Австрії обурило запровадження нового локдауну та наміри уряду зробити щеплення проти коронавірусу обов'язковими.
Щоденні оновлення правил в'їзду чекають туристів, охочих потрапити до ЄС. Єврокомісія рекомендує країнам-учасницям союзу переглядати правила подорожей щодня. Аби стримати поширення нового штаму "Омікрон".
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