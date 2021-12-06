Украинская певица София Ротару накричала на технического работника, выступая в Москве на фестивале "Песня года". Мужчина подошел слишком близко к сцене, что не понравилось исполнительнице.

Инцидент попал на видеокамеры очевидцев. На них видно и слышно, что именно артистка сказала невнимательному сотруднику.

Так, во время перерыва между исполнением песен Ротару решила собрать цветы, которые подарили ей фанаты. Подойдя к краю сцены, она заметила возле танцоров и музыкантов технического сотрудника и не на шутку разозлилась.

Выступления певицы всегда тщательно готовятся, а сама София любит, когда все идет по плану. Поэтому невнимательность технического работника, который должен был находиться в другом месте, вывела на эмоции исполнительницу.

Артистка принялась кричать перед видеокамерами, не стесняясь присутствующих слушателей.

"Куда вышел!? Куда?", – выкрикнула Ротару перед тем, как заиграли музыканты.

Работник послушал звезду и стремительно скрылся на свое рабочее место, а Ротару продолжила выступление.

К слову, концерт проходил в московском "Мегаспорте" в рамках ежегодного фестиваля "Песня года", который зрителям покажут уже в новом, 2022 году. На сцене эстрадная певица исполнила свои главные хиты под овации присутствующих гостей.

Напомним, что София Ротару время от времени посещает Россию для съемок "Песни года", в том числе в 2019 и 2020 годах. Она отменила гастроли после начала российской агрессии, но не отказывалась от отдельных выступлений или участия в российских программах.

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