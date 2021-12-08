Американський конгрес схвалив проект оборонного бюджету на наступний рік з урахуванням допомоги для нашої держави. Тож 2022 року Україна може розраховувати на 300 мільйонів доларів військової допомоги. Збільшити цю статтю запропонували ще у вересні, і нарешті нижня палата Конгресу її схвалила. Які ще положення передбачає документ? Розповімо далі.

Ухвалення оборонного бюджету США - процес, за яким стежать не лише представники дотичної сфери, а й інші держави. Від початку російської агресії щодо України, Конгрес передбачає витрати на військову допомогу Києву. Загальна сума з 2014 року становить майже два з половиною мільярди доларів. Так, і в проєкт оборонного бюджету на наступний рік, який схвалила нижня палата конгресу, заклали 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Це навіть більше, ніж пропонував Президент Джо Байден. Текст документа опублікував процедурний комітет.

Законопроєкт містить положення, яке уповноважує міністра оборони підтримувати безпеку та надавати розвідувальну допомогу урядові України. Це дає змогу виділити 300 мільйонів доларів на виконання цих повноважень у 2022 фіскальному році й вимагає, щоб не менше ніж 50 мільйонів доларів було передбачено на летальну допомогу, як зазначено в повноваженнях.

Загальна сума оборонного бюджету, імовірно, становитиме 770 мільярдів доларів. Водночас американські законодавці не врахували пропозиції щодо санкцій проти "Північного потоку-2" і особистих обмежень щодо оточення Путіна. Проте про Росію в документі не забули. На стримування її агресії витратять більше, ніж пропонував президент: чотири мільярди доларів - проти трьох з половиною, про які просила адміністрація Байдена. Документ ще має розглянути Сенат і підписати президент, лише тоді закон набуде чинності.