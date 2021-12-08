Скасувати допомогу по безробіттю, яку надавали на час карантину, виплати випускникам навчальних закладів і тим, хто звільнився з армії. І не тільки. З такими пропозиціями звернувся до Верховної Ради Уряд. Також пропонують прив'язати розмір і тривалість виплат до страхового стажу. Тобто, якщо зараз усі отримують однаково, у разі ухвалення законопроєкту що молодша людина, то менше одержуватиме. Майже вдвічі. Так хочуть зекономити близько трьох мільярдів гривень. Із цим погоджуються не всі.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: