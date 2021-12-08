Федерація профспілок України виступила проти скасування допомоги по безробіттю [ Редактировать ]
Скасувати допомогу по безробіттю, яку надавали на час карантину, виплати випускникам навчальних закладів і тим, хто звільнився з армії. І не тільки. З такими пропозиціями звернувся до Верховної Ради Уряд. Також пропонують прив'язати розмір і тривалість виплат до страхового стажу. Тобто, якщо зараз усі отримують однаково, у разі ухвалення законопроєкту що молодша людина, то менше одержуватиме. Майже вдвічі. Так хочуть зекономити близько трьох мільярдів гривень. Із цим погоджуються не всі.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Я считаю, что каждый, кто поднимет руку за этот закон, нажмет зеленую кнопку, по сути, впишет себя в историю настоящего безпрецедентного, уникального геноцида против простых людей за все несколько десятков лет, а может, за всю историю нашей страны. Это настоящее преступление - забрать у безработного право выжить.
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Тобто, коштом податків, які платитимуть підприємці за користування землею, продаж власної продукції, збільшений "екологічний податок" - за викиди в повітря окремих забруднюючих речовин.
Основні цифри, за якими житиме країна наступного року, такі: ВВП - 3,8 відсотка. Курс долара - неповні 29 гривень. На безпеку та оборону передбачили майже 323 мільярди.
Не під ялинку. І навіть без бюджетної ночі. На ухвалення кошторису на наступний рік депутатам вистачило трохи більше... години.
У наступному році найбільше коштів спрямують на безпеку й оборону - майже 323 мільярди. При цьому обіцяють - житло всім ветеранам АТО. На медицину - також збільшили видатки - до майже двохсот мільярдів.
Профільний комітет Парламенту вже видав свої висновки, у яких рекомендує нардепам ухвалити кошторис у другому читанні.