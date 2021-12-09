"Производители товаров первой необходимости должны получать энергоносители по льготной цене" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Производители товаров первой необходимости должны получать энергоносители по льготной цене – это позволит избежать повышения цен на них. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с коллективом хлебокомбината в Киевской области.
"Мы будем ставить вопрос о том, чтобы на товары первой необходимости – хлеб, сахар, молоко и все, что человек покупает каждый день, – была льготная цена на энергоносители. Не может предприятие из-за непрофессиональной политики правительства платить больше тысячи долларов за газ. Недопустимо, чтобы эти проблемы перекладывались на производителя, а потом, соответственно, на людей", – подчеркнул Юрий Бойко.
Политик отметил, что предприятие, которое он посетил, вкладывает деньги в модернизацию, но даже оно испытывает трудности в связи с повышением цен на энергоносители.
"Когда за несколько месяцев в 7 раз повысилась цена на газ, в два раза больше стали платить за электроэнергию, когда идет явный монополизм и сговор со стороны торговых сетей, производителям очень сложно удерживать цену на хлеб. Мы будем их поддерживать", – резюмировал Сопредседатель ОП-ЗЖ.
Напомним, ОПЗЖ разработала ряд предложений, которые стабилизируют ситуацию в энергетике и позволят снизить стоимость газа.
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