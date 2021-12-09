Термінове обговорення українського питання влаштували в британському парламенті. Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, щоб дізнатися про дії уряду в разі нападу РФ на Україну. Тож як реагуватиме Велика Британія на можливе вторгнення - з Лондона розкаже Світлана Чернецька.

Зазвичай порядок денний парламенту готують завчасно. Але в разі термінових подій - депутатам дозволено вносити зміни. Зокрема, за згоди спікера можна невідкладно викликати на трибуну будь-якого міністра чи заступника. Цього разу причиною для нагальних дебатів стало українське питання.

Боб Сілі, депутат парламенту Великої Британії:

Путін намагатиметься досягти трьох цілей за час останнього десятиліття при владі. По-перше, розчленувати Україну, влітку він сам говорив, що не поважає її кордони. По-друге, розгромити єдність НАТО. І по-третє, "зацементувати" російську ідентичність як держави, що є ворожою та протилежною Заходові.

Саме консерватор Боб Сілі став ініціатором термінового обговорення. Каже, уже за кілька тижнів може розгорітися масштабна війна в східній Європі. Тож Велика Британія має бути готовою до швидкої відповіді на ситуацію. І в уряді із цим погоджуються.

Вікі Форд, представниця Міністерства закордонних справ Великої Британії:

Велика Британія має чітку позицію - будь-яке воєнне вторгнення до України було б стратегічною помилкою. Російському уряду слід очікувати серйозних наслідків.

Щоправда, депутати так і не почули, як далеко готовий зайти уряд в питанні майбутніх санкцій. Парламентарі наполягають, що бити треба по найболючіших місцях. Насамперед - це зупинка газопроводу "Північний потік-2", який іде в обхід України. І бути готовими до такого радикального кроку, як від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. А паралельно треба посилювати допомогу Україні.

Джон Віттінгдейл, депутат парламенту Великої Британії:

Чи не вважає уряд, що потрібно збільшити підтримку не лише українських сил на Донбасі, але й тих, хто захищає українські порти Чорного моря від можливого вторгнення з окупованого Криму?

Лише за минулий рік Лондон надав Києву понад 50 мільйонів доларів допомоги. А британські вояки провели тренування за участі приблизно 20 тисяч українських солдатів та офіцерів.

Вікі Форд, представниця Міністерства закордонних справ Великої Британії:

Росія повинна дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала за власної згоди і які порушує, посилюючи агресію щодо України.

Уряд також запевнив, що й далі підтримуватиме вступ України до НАТО й тісно співпрацюватиме з Києвом. Наприклад, міністри закордонних справ двох країн зустрінуться в новому форматі. Уперше в Лондоні відбудеться так званий "британсько-український стратегічний діалог".