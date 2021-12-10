Мапу укриттів Києва створили у КМДА. На ній позначені об'єкти, в яких можна сховатися у разі надзвичайних ситуацій техногенного чи воєнного характеру. Про те, які бувають захисні споруди й хто в них може сховатися - дивіться далі.

Декілька метрів під землею і десятки сантиметрів захисного бетону. Ось такий вигляд має укриття на випадок надзвичайних ситуацій. Приміщення герметичне, має вентиляцію з очисними фільтрами та запасний генератор.

Генератор - спадщина Радянського Союзу. І за всі роки незалежності його жодного разу не міняли. Тож скільки він ще прослужить - чиновники сказати не можуть. А ще тут є санвузол і нарадча кімната.

Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки:

Всі захисні споруди, на даний час, ми розраховуємо на перебування мешканців нашого міста до трьох годин.

І якщо таке сховище - розраховане здебільшого на працівників підприємств, то ось це - захистить і робітників, і звичайних перехожих. Це об'єкти подвійного призначення, які вміщують до шестисот осіб. У Києві таких - майже п'ять тисяч. Це, зокрема, заглиблені станції метрополітену, підземні переходи та паркінги. Останні - в разі небезпеки можуть бути повністю звільнені від автомобілів за лічені хвилини.

Анатолій Ткач, начальник відділу з питань цивільного захисту:

У нас є громкоговорящий зв'язок. Ми даємо протягом пів хвилини звільнити автомобілі. Це вже ми практикували, проводили заняття упродовж семи хвилин - всі автомобілі будуть на вулиці.

Підвали й напівпідвальні приміщення в житлових будинках теж захистять. Це - найпростіші й найдоступніші укриття. Тут є світло, вентиляція та імпровізований санвузол - усе, що необхідно для тимчасового перебування. Від кінця 90-х років деякі укриття були приватизовані й перетворились на кав'ярні й дрібні магазини. Проте, коли в місті пролунає попереджувальна сирена, вони повинні надати прихисток не тільки клієнтам. Нині майже 19 відсотків усіх столичних сховищ - у занедбаному стані.

Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки:

Можуть бути затоплені, в них може бути дуже багато мусора, вони можуть не відповідати технічним вимогам влаштування цих сховищ. Такі сховища ми рахуємо, як неготові та ведемо постійну роботу з балансоутримувачами для того, щоб вони виконали роботу по відновленню цих об'єктів.

Для інформування населення в КМДА створили мапу, де позначили місця укриттів у підземному просторі. У разі загрози слід скористатися нею, щоб обрати найближчий пункт, промаркований ім'ям та номером телефону відповідального. Одночасно по всьому місту сховатися в захисних спорудах зможуть до трьох мільйонів людей. А якщо ситуація не стабілізується протягом трьох годин - усіх евакуюють.