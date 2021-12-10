Рахунок власника економічного паспорта поповнюватиметься до повноліття [ Редактировать ]
Президент ініціював масштабну довгострокову програму із запровадження економічного паспорта. Це персональні рахунки для дітей, на яких держава буде накопичувати частину доходів, отриманих від рентних платежів за користування надрами, які є власністю українського народу. Рахунок власника паспорта буде поповнюватись від народження до 18 років. Щорічний внесок Держави складатиме дві мінімальні заробітні платні, яку держава щороку індексує на рівень інфляції.
Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента:
Буде повністю автоматизована система попадання в цей фонд, будуть автоматично формуватися реєстри народжених дітей, батькам не потрібно буде ходити ні в які інстанції, все буде відбуватися автоматично в додатку "Дія", де на кожну дитину з моменту народження, з моменту отримання свідоцтва про реєстрацію дитини, можна буде завантажити персональний рахунок, де в онлайн режимі буде видно скільки коштів надійшло, скільки відсотків зароблено, як щорічно поповняється рахунок дитини.
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Це персональні рахунки для дітей, на яких держава буде накопичувати частину доходів, отриманих від рентних платежів за користування надрами.
Цьогоріч розглянути законопроєкт депутати вже не встигнуть. Тож якщо за "економічний паспорт українця" таки проголосують, то програма запрацює з 2023 року.
Відповідно до нього, усім дітям, народженим після 2019 року, відкриють спецрахунки. І по досягненню повноліття усі вони отримають по 10 тисяч доларів.
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