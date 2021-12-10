Президент ініціював масштабну довгострокову програму із запровадження економічного паспорта. Це персональні рахунки для дітей, на яких держава буде накопичувати частину доходів, отриманих від рентних платежів за користування надрами, які є власністю українського народу. Рахунок власника паспорта буде поповнюватись від народження до 18 років. Щорічний внесок Держави складатиме дві мінімальні заробітні платні, яку держава щороку індексує на рівень інфляції.

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента: