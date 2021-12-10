Люди должны иметь возможность потратить тысячу за вакцинацию на свои потребности, а не так, как хочет президент и его окружение. Об этом журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"У людей насущные жизненные потребности: кому-то надо заплатить за лекарства, кому-то надо заплатить коммуналку, кто-то хочет одежду поменять – люди обеднели серьезно. И если уж давать эту тысячу гривен, то давать ее нужно людям в руки, чтобы они могли использовать ее так, как они хотят, а не куда их толкает сегодняшний президент и его окружение", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что у большинства людей, которые вакцинируются, нет возможности использовать "Дию". По его словам, власть максимально усложнила процесс получения этих виртуальных выплат: нужна регистрация в "Дие", генерирование электронного сертификата о вакцинации, открытие виртуальной карты в одном из банков, регистрация этой карты в "Дие" и только после этого можно подать заявку для получения денег. На все эти процедуры власть отвела 4 месяца - если за этот период средства не будут использованы, то они вернутся государству.

"Это просто издевательство над людьми. Мне очень много людей пишет со всей Украины, что они просто не смогут потратить эту тысячу. У нас в селах не то что кинотеатров и музеев нет, интернет не везде есть. Если хотите помочь людям - дайте им деньги, а они уже сами решат, куда их тратить", - заявил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Народный депутат напомнил, что власть, которая называет себя "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом", полностью провалила подготовку к очередной его волне.

"Людям нужно дать нормальные пенсии, нормальные зарплаты, дать мотивацию, чтобы они вакцинировались, объяснять им. Хотите мотивировать людей - мотивируйте реальными деньгами в руки, а не издевайтесь, как сегодня. Это цинизм и это в высшей степени обижает людей", - резюмировал Юрий Бойко.