Майже 40 відсотків дорослого населення отримали повну вакцинацію [ Редактировать ]
11 тисяч 327 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби.
442 пацієнти померли. Одужали 24 з половиною тисячі людей.
За даними Міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримало вже майже 40 відсотків дорослого населення країни.
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