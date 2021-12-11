Знову ДТП, і знову між маршруткою та вантажівкою. В Україні прокотилася низка таких аварій. Ця троща сталася напередодні пізно ввечері на Львівщині. Ваговоз злетів у рівчак, а його причіп залишився посеред дороги. Саме в нього і врізався автобус із пасажирами. Семеро людей постраждало. Двоє нині у лікарні. Водія маршрутки діставали рятувальники.

Ігор Курус, заступник речника ДСНС у Львівській області: