ДТП на Львівщині: внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки постраждали семеро людей [ Редактировать ]
Знову ДТП, і знову між маршруткою та вантажівкою. В Україні прокотилася низка таких аварій. Ця троща сталася напередодні пізно ввечері на Львівщині. Ваговоз злетів у рівчак, а його причіп залишився посеред дороги. Саме в нього і врізався автобус із пасажирами. Семеро людей постраждало. Двоє нині у лікарні. Водія маршрутки діставали рятувальники.
Ігор Курус, заступник речника ДСНС у Львівській області:
Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілого водія та передали медикам. Після огляду медиками потерілих із травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано в центральну районну лікарню.
по теме
В бусе на момент столкновения находилось около 20 человек. В результате аварии травмы получили водитель и 6 пассажиров микроавтобуса - все жители Львовщины в возрасте от 43 до 55 лет. Троих из них пришлось госпитализировать, а водителям пришлось вырезать спасателям
За життя сімох людей борються медики. Нагадаю, аварія сталася вчора ввечері. На слизькій дорозі не розминулися легковик і рейсовий автобус.
Водія вантажівки, яка лоб у лоб зіштовхнулася з маршруткою, попри травми, доправили до зали суду. Там він заявив - провину не визнає, а момент аварії не пам'ятає.
Це водій та пасажир мікроавтобуса. У медзакладі перебуває ще семеро постраждалих - повідомили в ДСНС.
Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз він у лікарні - під охороною поліції. Тим часом тіла всіх 13-тьох загиблих уже ідентифікували. Їхнім похованням опікуватиметься місцева влада.