У Луцьку 16-річний водій збив чотирьох людей [ Редактировать ]
Тікав від поліції і збив чотирьох людей. У Луцьку 16-річний хлопець катався з друзями на батьківський автівці. Коли підлітків почали наздоганяти патрульні, водій не впорався з кермуванням і на великій швидкості вилетів на тротуар.
ДТП сталася біля пішохідного переходу. Постраждали троє дорослих і дитина. Жінку з важкими травмами доправили до лікарні. Після наїзду на людей - водій автівки та його пасажири намагалися втекти. Усіх затримала поліція.
Володимир Фарамець, інспектор УПП у Волинській області:
Четверо потерпілих доставлено до міської лікарні. Був водій і два пасажири вони всі затримані. Попередньо неповнолітні.
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