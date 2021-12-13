Після наїзду на людей - водій автівки та його пасажири намагалися втекти.

Тікав від поліції і збив чотирьох людей. У Луцьку 16-річний хлопець катався з друзями на батьківський автівці. Коли підлітків почали наздоганяти патрульні, водій не впорався з кермуванням і на великій швидкості вилетів на тротуар.

ДТП сталася біля пішохідного переходу. Постраждали троє дорослих і дитина. Жінку з важкими травмами доправили до лікарні. Після наїзду на людей - водій автівки та його пасажири намагалися втекти. Усіх затримала поліція.

Володимир Фарамець, інспектор УПП у Волинській області: