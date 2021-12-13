Мігранти знову проривали польсько-білоруський кордон [ Редактировать ]
Нова спроба прориву на польсько-білоруському кордоні. 60 людей намагалися незаконно потрапити на територію ЄС. За даними Прикордонної служби Польщі, мігранти влаштували штурм огорожі на ділянці поблизу Мельника. Із серпня Польща зафіксувала близько 40-ка тисяч спроб нелегального перетину меж країни. Аби стримати навалу - до середини наступного року Варшава планує збудувати паркан протяжністю майже 200 кілометрів і заввишки понад п'ять метрів. Нині, на допомогу польським прикордонникам, свої війська спорядили Естонія, Велика Британія і Чехія.
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У Польщі напередодні затримали українців, що допомагали нелегалам перебратися до ЄС із Білорусі. Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу.
Усе, аби допомогти мігрантам потрапити на територію ЄС. Відповідне відео опублікувала польська поліція. У цей час велика група нелегалів штурмувала рубіж.
В уряді країни наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на рубежі між Білоруссю та Євросоюзом.
Невизнаний президент показово відвідав табір мігрантів. Заявив, що Білорусь готова профінансувати їхнє повернення на батьківщину. Утім, не примусово, а лише - за бажанням.
Вона координується Держприкордонслужбою спільно з силами Нацгвардії, поліції та армії. Головне завдання операції - не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону.