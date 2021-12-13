Це єдиний день у році, коли молоді дозволено бешкетувати

За православним календарем сьогодні - день Андрія Первозванного. А ще - це єдиний день у році, коли молоді дозволено бешкетувати.

Наша Жанна Дутчак знайшла село на Прикарпатті, і зібрали всі традиції свята.

Володимир Іванович про святкування на Андрія подбав ще влітку - приварив до хвіртки та брами запобіжники. Бо хлопці в селі ще жодного року не пропустили, щоб не побешкетувати.

Володимир, житель села Нижнів:

Цю хвіртку треба було шукати дуже і дуже довго. То просив хлопців принесіть ту хвіртку, я дам гарний могорич і хлопці слухали, приносили.

Та в сільських парубків чимало інших варіантів позабавлятися. Можуть винести на дорогу туалет, забарикадувати знадвору двері чи вимазати вікна сирими яйцями. Адже це єдиний день на рік, коли можна не лише бешкетувати:

Василь, житель села Нижнів:

Тим самим по показуємо газдам і дівчині - є зацікавлені в ній хлопці.. Треба готуватися, що прийдуть свататися. Зараз підросли дуже файні дівки у нас в селі. І зберемо банду бахурів.

Пані Параска та Анна - розміняли вже восьмий десяток… Але й нині з усмішкою згадують, як дівували.

Параска, жителька села Нижнів:

Та ти була дівка огого - перемоти робили, як я йшла рано по воду, то чуть си голову не вломила переступала.

Анна, жителька села Нижнів:

Пускали пса, і той пес на лавці стояли мандрики - такі пиріжки й котрий пес перший вхопить перший пиріжок - та заміж вийде. - А ви так ворожили? - Ворожила? - І справдилось щось? - Це брехня капеляка, але хай буде.

Збереглися донині в Нижневі й традиції ворожіння. Тільки-но надворі смеркнеться - неодружені дівчата й парубки збираються в хаті на Андріївські вечорниці.

...а ти її скажеш, моя наймиліша, Що була в вишневім саду. Квіточки збирала і пісню співала...

Головна забава цього вечора - гадання на долю:

Прошу, відкривайте тарілочки… І там буде предмет, який вкаже, що вас чекає найближчим часом. Ану Марічко… в тебе чічка.. все в дружки підеш.. - Марічка, а на що ти сподівалася? - Я хотіла грошей. Заміж вийдеш Вікуся.

Ворожать собі й хлопці... на пампушках. Та не простих, а із сюрпризом - із гірчицею, повидлом, перцем, салом, і навіть зі шматком дерев'яної скалки. Кожна начинка - вказує за характер судженої.

Йога то що таке в цей пампушок можна зуби поламати… - Ой в тебе буде така газдині така строга... - Буде бити? - Буде бити. О тако буде тримати.

Не втрималася і я - теж зазирнула у своє майбутнє.

Так, щоб я вибрала… Давайте цю. Що тут у мене… - І у вас кісточка… будете невісточка…- Ну нарешті…наступного року виходжу заміж.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ну що ж вечорниці закінчилися надворі вже ніч. І хлопці йдуть в село робити збитки. А ми за ними.

А ось і перша ціль - залізні ворота.

Приварили. Треба було брати лома, не додумалися.

Ніч довга, - кажуть хлопці. Наробити шкоди - ще встигнуть. І хоча в Андріїв день - їм усе пробачать. Вирішили далі йти вже без камери...