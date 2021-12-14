В киевском трамвае произошла поножовщина [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева карманник ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса после замечания о попытке кражи. После инцидента он сбежал, но злоумышленника задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Следователи сообщили о подозрении киевлянину за хулиганские действия в отношении пассажира троллейбуса в Оболонском районе. Нарушитель ударил оппонента ножом в грудь, а после скрылся с места преступления. В течение часа оперативники разыскали фигуранта. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - сообщают в ведомстве.
Как стало известно, пострадавшим оказался пассажир троллейбуса. Он рассказал полицейским, что заметил, как неизвестный пытался вытащить кошелек у женщины, и сделал ему замечание. В результате между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в грудь, после чего скрылся.
"Оперативники установили личность нападавшего и его местонахождение. Злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений", - уточнили в полиции.
Кроме того, в ходе обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия. Все изъято направлено на соответствующую экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.
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