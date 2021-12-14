Нардепи спростили отримання українського громадянства для іноземців, які воювали за Україну. Дозволили проведення міжнародних військових навчань. І гаряче сперечалися щодо податкового режиму для резидентів найбільшого в східній Європі IT-хабу. Яна Танчак - про те, чому одним платити менше, а іншим від депутатів - нуль уваги.

Іноземцям, які воювали за Україну на Донбасі тепер український паспорт отримати легше. Громадянство стало доступнішим і для тих, кого переслідують у Росії за політичні погляди.

Єгор Чернєв, народний депутат, "Слуга народу":

З вимогами попередніми їм потрібно будо, задля відмови від свого громадянства РФ, прийти або до посольства, або їхати до Російської Федерації. І це зрозуміло, що вони б з візиту не повернулися просто. Зараз їм буде достатньо виключно підписати декларацію, що вони відмовляються.

Також нардепи дозволили іноземним військовим наступного року приїхати в Україну на спільні навчання. Їх заплановано близько десяти. До вишколу залучать понад 20 тисяч українських і близько 11 тисяч іноземних армійців.

Анатолій Петренко, заступник міністра оборони:

Такі навчання дозволяють організовувати комплексну логістику для всіх учасників за єдиними стандартами НАТО і розвивати об'єкти ключової військової інфраструктури України.

Бурхливі дискусії розгорілися щодо створення "Дія. Сіті". Рамковий документ ухвалили ще кілька місяців тому, але за закони - щоб усе запрацювало - взялися тільки зараз. "Дія. Сіті" - це спеціальний правовий режим для IT-індустрії. Він дозволить створити в Україні найпотужніший вузол у Східній Європі. Обіцяють - інвестиції без меж, нові робочі місця і новітні технології. І щоб стимулювати галузь - нардепи фактично звільнили майбутніх резидентів "Дія. Сіті" від податків. "Слуги народу" вже рахують прибутки.

Олександр Ковальчук, народний депутат, "Слуга народу":

До 2025 року - попередні розрахунки вказують на це - що розмір ВВП від цієї галузі може сягнути 10%, а якщо переводити в гроші, то це 16,5 млрд доларів.

В опозиції вимагають рівних умов для всіх.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Встановлюючи або відміняючи взагалі оподаткування "Дія-сіті", ви тим самим поплюжите діюче податкове законодавство і ще раз говорите всім громадянам, що при сплаті податків не всі рівні, це не для всіх обов'язково. Для своїх, для приближених - нема потреби сплачувати податки.

Доки одним спрощують податковий режим, інші – ображені. Пікетують під Радою. Під стіни парламенту вкотре вийшли фопівці. Із першого січня - через збільшення розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму - податків доведеться платити більше. Окрім того, їх зобов'язали мати касові апарати. Інакше - штраф на повну суму реалізованого товару. Фопівці кажуть - грошей на апарати та їх щомісячне обслуговування немає. До того ж локдаун за локдауном - майже знищили торгівлю.

Ігор, підприємець:

В нас налаштовані наші колеги в більшості просто закривати ФОПа, іти в тінь, ну будуть якось виживати, підуть в контейнера, підуть на базари, я з базара прийшов, я вернусь на базари, РРО я ставити не буду. Я розумію, що перший штраф він забере весь мій заробіток за півроку, за рік.

У монобільшості просять "не оббивати парламентський поріг".

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ми з вами повинні припинити дискусію навколо того, чи встановлювати РРО чи не встановлювати в країні Європи, яка залишилася чорною плямою на економічній карті цієї ж самої Європи. Де існує фактично малий офшор, який не контролюється абсолютно державою, який створює умови для реалізації контрабанди.

Учасники акції "Сейв-ФОП" вимагають відтермінувати запровадження касових апаратів. Але голосування щодо цих компромісних законопроєктів у Верховній Раді наразі не заплановані.