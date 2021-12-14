Двоє людей - у лікарні, повністю вигоріла квартира та пошкоджене перекриття між поверхами. Це наслідки вибуху газової колонки в будинку у Львові. Стався він, нагадаю, напередодні ввечері.

А сьогодні наша Христина Гашенко відвідала постраждалих і розпитала в чиновників, що могло спричинити вибух? І чи можливо відновити дім. Її репортаж - далі.

У центрі термічної травми - пенсіонерка Юлія Дмитрівна. У жінки 25 відсотків опіків тіла. Пошкоджені руки й тулуб. А ще пацієнтка добряче надихалася чадного газу.

Юлія Дмитрівна, потерпіла:

Я вибігала, в мене киця в хаті згоріла, я хотіла винести. І я отак вибігала, і оппеклася. Не встигла нічого взяти, ні документів, ні телефонів.

Перед самим вибухом - пенсіонерка почула якийсь звук у газовій колонці. Попросила, щоб племінник перекрив газ.

Олег, потерпілий:

Колонка бахкає, загорілася, Пішов ключ взяти, пробував ще раз відкрити і воно взірвалося. І я відлетів.

Після вибуху почалася пожежа - і квартира пані Юлії вигоріла вщент. Постраждали ще два сусідні помешкання. Згоріло й перекриття між другим і третім поверхами.

Ось, дивіться, сквозна дира, там стеклопакети, там треба всьо міняти, ремонт треба робити.

У момент вибуху в горішній квартирі нікого не було.

Уляна, мешканка будинку:

Там немає що спасать впринципі. Удар пішов на верх і воно дало і лишилося без нічого.

Тож наразі жінка з рідними переселилася до батьків. Інші власники десятьох квартир залишилися вдома. Дехто ніч після вибуху провів у своїх помешканнях.

Юлія, мешканка будинку:

А який вибір? Я більш не маю, що на вулиці. Мені ніхто не запропонував ні готель, нічого.

Попередня причина вибуху - необережне поводження з газовими приладами,- кажуть у міськраді. Утім хто ремонтував газову колонку і чи були це комунальники, наразі не кажуть.

Ірина Маруняк, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства:

Я думаю, що комісія і слідчі органи з'ясують хто приходив, хто ремонтував і власне всі ці питання будуть встановлюватись слідчими органами.

Уже відзавтра будівельники розпочнуть аварійні роботи: відновлять перекриття та міжкімнатні перегородки. А також встановлять вікна. Усе це - за гроші з резервного фонду міського бюджету.