Він навчається у Королівській Академії сухопутних військ у Великій Британії, і його визнали найкращим іноземним студентом. Наш українець, Павло Лейсі, отримав неабияку нагороду - Міжнародний меч, та ще й із рук принцеси.

Що для нього означає ця відзнака? Як хлопцю вдалося досягти визнання? І як його вітали на Батьківщині? Наша Карина Вакарєва зустріла Павла в аеропорту та записала ексклюзивне інтерв'ю. Подивімося.

Зона прильоту. На табло - літак із британського Лутона прибув до України. Сотні пасажирів, а серед них - Павло Лейсі. Хлопця зустрічає найрідніша людина - мама. Упродовж року Павло навчався в Королівській академії сухопутних військ у Великій Британії - і ось тепер повернувся додому. Та ще й - не з порожніми руками. А з особливою відзнакою - Міжнародний меч. Її вручають найкращим іноземним студентам.

Таке іменне гравіювання тепер прикрашає шаблю майбутнього офіцера.

Її Павло отримав із рук королівської високості - принцеси Анни. На запитання - що для нього означає ця нагорода - відповів:

Павло Лейсі, найкращий іноземний студент Королівської академії сухопутних військ:

По телебаченню, по радіо Британії транслювалось, що українець переміг інтернаціональний меч. Вона надихатиме майбутні покоління вчити англійську, бути кращими, ніж вони можуть бути.

Хлопець навчається на третьому курсі Львівської академії сухопутних військ. Досвідом, що здобув за кордоном, планує поділитися з побратимами.

Павло Лейсі, найкращий іноземний студент Королівської академії сухопутних військ:

Британська армія - це інша стройова підготовка, інші види озброєння, інші види, я б сказав навіть їжі. Перші п'ять тижнів нас навчали як стріляти, як заправляти ліжко, як чистити взуття.

Навчання в Королівській академії коштує недешево. Витрати на житло, їжу та умундирування взяла на себе Велика Британія. Аби потрапити до лав кадетів - юнак займався спортом і старанно навчався. У соцмережах Павла вже привітали українські військовики.

Павло Лейсі, найкращий іноземний студент Королівської академії сухопутних військ:

Військові аташе мене привітали, які були в Лондоні, та військові аташе, які в Україні. Дуже багато постів у Фейсбуці бачив - дуже приємно.

На Батьківщині хлопця вже впізнають. Дехто навіть підходив сфотографуватися.

Після короткої відпустки Павло хоче повернутися до навчання. Далі в планах - отримати офіцерське звання.