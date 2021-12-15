Законопроект, позволяющий украинцам иметь несколько гражданств, содержит нормы, которые могут нанести вред стране, поэтому сейчас его нужно отложить. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, отвечая на вопрос о повестке пленарной недели Верховной Рады.

"Любой закон должен соответствовать Конституции и быть полезным для страны. Проект множественного гражданства сомнителен по обоим критериям. Во-первых, на сегодня нет разъяснения Конституционного суда о том, допускает ли Основной закон второе гражданство. Во-вторых, его введение в предложенном варианте может принести государству не пользу, а вред. Поэтому мы считаем правильным отложить рассмотрение этого законопроекта. У парламента в разгар энергетического кризиса и эпидемии есть чем заняться и без него", – заявил политик.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" убежден, что введение множественного гражданства должно произойти тогда, когда оно перестанет быть способом бегства от социально-экономических проблем внутри страны.

"На данный момент такой проект выглядит как предложение собственным гражданам искать работу за рубежом. Но мы должны обеспечивать украинцам работу дома, а не выгонять их за границу", – объяснил он.

Народный депутат считает, что в предложенном законопроекте существует много моментов, которые пойдут во вред Украине.

"Почему множественное гражданство запрещено директорам школ, но разрешено главе Нацбанка, членам набсоветов НБУ и государственных компаний? Если мы считаем, что наличие нескольких паспортов недопустимо при выполнении ответственных государственных функций, то исключений делать нельзя. Кроме того, закон должен помогать в вопросе восстановления единства страны. А в ситуации, когда 600 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта, запрет двойного гражданства с РФ работает на ее раскол", – сказал он.

"Наконец, непонятно, как предложенный закон будет сочетаться с законами о рынке земли. Потому что если множественное гражданство протаскивается для того, чтобы завуалированно разрешить иностранцам владеть украинской землей, то такой закон нам точно не нужен", – резюмировал Юрий Бойко.