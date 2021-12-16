Рекордну кількість нових випадків коронавірусу фіксують у Великій Британії. Минулої доби занедужали понад 78 з половиною тисяч людей. Це абсолютні показники для країни від початку пандемії. Всього у світі напередодні зафіксували понад 700 тисяч нових інфікувань. Перелік країн з найбільшим добовим приростом очолюють США та Франція. Там також найбільше смертей від ускладнень хвороби. Щоб стримати поширення вірусу - французький президент оголосив: вакцинація в країні може стати обов'язковою для всіх.