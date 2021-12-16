До Санта-Клауса в гості з'їжджаються туристи з усього світу в Лапландію. Там у власній резиденції чарівник спілкується з гостями та роздає гостинці. Окрім зустрічі з дідусем, на відвідувачів чекають й інші розваги. Які саме - дізнавалася Вікторія Парфенюк.

Санта Клаус:

Привіт із Рованіемі за Полярним колом тут, у Лапландії. Минулі два роки були надзвичайно складними. Але тепер настав час відкинути турботи й приділити увагу дітям. Зробімо це Різдво щасливим і незабутнім. Від щирого серця вітаю вас усіх із Різдвом!

Санта Клаус промовляє прямісінько зі своєї резиденції в рідному місті Рованіемі. Сюди з усього світу з'їжджаються й дорослі, й дітлахи, аби зустрітися з дідусем-чарівником. Хтось, щоб отримати подарунки, інші - задля розваг.

Покажи подарунок, який ти отримав від Санти. - Ти отримав подарунок, круто! - Як тобі Санта? - Гарно!

Усе, як у новорічних казках. Тут є й Олені, й хаскі, на яких, до речі, можна влаштувати прогулянку. Проживають у резиденції також помічники Санти - ельфи. Водночас вони працюють і викладачами. На території резиденції відкрили школу магії, де всі охочі можуть дізнатися таємниці ельфів. Після навчання студентам навіть видають дипломи. Та найбільше робота кипить у поштовому відділені. Адже листи надходять сюди з усіх куточків планети.

Еліна, поштовий ельф:

Цьогоріч ми отримали надзвичайно багато листів з усього світу, а надто - з Польщі, Італії та Великої Британії.

За Полярним колом туристи можуть насолодитися і "неказковими" розвагами. В околицях резиденції кілька десятків ресторанів, кафе та, звісно, сувенірних крамниць.

Санна Карккайнен, генеральний директор резиденції Санти:

У цьому туристичному сезоні ми наближаємося до 2019 року, який був рекордним для Лапландії та для Рованіемі. Наразі гостей близько 70-80 відсотків від показників 2019 року, що свідчить про відновлення.

Про життя в період коронавірусу тут нагадують хіба захисні маски та всього два правила: при вході показати ковід-паспорт, у приміщеннях - не більше ніж 20 людей. А далі... Новорічна атмосфера і справжні дива.