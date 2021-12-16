"Вакцинальну тисячу" видадуть пізніше зазначеного терміну [ Редактировать ]
"Тисячі до Миколая" не буде. Гроші за вакцинацію почнуть падати на картки українців не 19, а 20-21 грудня. Забагато бюрократичних проблем, пояснив голова Мінцифри Михайло Федоров. Водночас мережею шириться інформація, що один із банків-партнерів програми вже почав виплачувати вакцинальну тисячу. І близько півмільйона клієнтів отримають гроші вже сьогодні.
Я нагадаю, щоб подати заявку, треба мати дві дози щеплення від ковіду і застосунок "ДІЯ" у смартфоні. У розділі "Послуги" слід знайти "Є-підтримку". Далі - оформити карту для виплати в одному з банків-партнерів і натиснути кнопку "Отримати допомогу".
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Повну вакцинацію вже зробили близько 12-ти з половиною мільйонів українців.
Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок "Дія". Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно. А ще на транспорт - авіацію і залізницю.
Через це виникають перебої у роботі сервісу.
Міністерство цифрової політики оприлюднило відеоролик із порадами.
Загалом витратити планують понад 770 мільярдів доларів, що на 5 відсотків більше, ніж передбачав торішній бюджет.