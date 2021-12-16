"Тисячі до Миколая" не буде. Гроші за вакцинацію почнуть падати на картки українців не 19, а 20-21 грудня. Забагато бюрократичних проблем, пояснив голова Мінцифри Михайло Федоров. Водночас мережею шириться інформація, що один із банків-партнерів програми вже почав виплачувати вакцинальну тисячу. І близько півмільйона клієнтів отримають гроші вже сьогодні.

Я нагадаю, щоб подати заявку, треба мати дві дози щеплення від ковіду і застосунок "ДІЯ" у смартфоні. У розділі "Послуги" слід знайти "Є-підтримку". Далі - оформити карту для виплати в одному з банків-партнерів і натиснути кнопку "Отримати допомогу".